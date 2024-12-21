В Башкирии новогодние горки проверили на безопасность

Речь об аттракционах, находящихся в ведении Гостехнадзора. Горка не может быть введена в эксплуатацию без документа — это не касается небольших сооружений, до метра.

Сначала горку фотографируют со всех сторон. Измеряют высоту лестницы и ограждения — оно должно быть не ниже 110 сантиметров. Специалисты дают заключение на пригодность к эксплуатации горки, только если нет нарушений.

133 горки в регионе находятся в ведении Гостехнадзора. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, этот аттракцион считается объектом повышенной опасности. Обучают даже операторов, которые должны возле них дежурить. И на каждой горке должен быть стенд с правилами поведения.

Площадь имени Ленина в Уфе уже практически готова к празднованию Нового года. В центре установлена 30-метровая пиксельная елка, доделывают ледяные фигуры. Горка прошла проверку. Здесь каждый год оборудуют праздничную зону и всегда с акцентом на безопасность.