Известно, когда в Уфе состоится техническое открытие Шакшинского моста

27 декабря в Уфе состоится техническое открытие Шакшинского моста. Об этом Радию Хабирову доложили на оперативном совещании в правительстве республики. С пятницы полностью запустят движение транспорта по всем четырем полосам, при этом работы на объекте также продолжатся. Строителям необходимо завершить устройство ливневой канализации и архитектурной подсветки.
Также стала открытой и дорога Бирск – Тастуба – Сатка, на которой шла реконструкция. Трасса станет альтернативой М-5 «Урал». Говорили и о появлении участка М-12 «Восток» в обход пяти населенных пунктов на северо-западе региона протяженностью 65 километров. На оперативном совещании Радий Хабиров поручил Министерству транспорта закончить работы по капитальному ремонту улицы Пугачевой в столице, плотно заниматься южным обходом и трассой Р-240.