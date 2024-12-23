Известно, когда в Уфе состоится техническое открытие Шакшинского моста

Правительству республики надо активно заниматься Южным обходом. В 2025 году нам предстоит начать работы по расширению до четырех полос дороги Р-240 в обход Стерлитамака. Это очень важная история. Что касается дорог, нам есть чем заниматься.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан