Крупнейшая авиакомпания запускает скидку на авиабилеты для детей до 12 лет

Крупнейшая авиакомпания «Аэрофлот» объявила о введении 50-процентных скидок на билеты эконом-класса для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Скидки будут действовать с 23 декабря при покупке билетов на даты начиная с 1 января 2025 года.

По информации компании, такая скидка для детей с российским гражданством распространяется на все тарифы в классе «Эконом» на внутренних рейсах и рейсах группы «Аэрофлот» с кодом SU. Однако для тарифов, которые попадают под льготные программы, такие как государственные субсидированные перевозки, или для фиксированных цен на билеты, размер скидки останется прежним.