В Уфе прошел интенсив «Лаборатория производительности»

В Башкортостане состоялся I Проектно-экспертный интенсив «Лаборатория производительности». Он был посвящен стратегическому планированию для повышения производительности, бережливому туризму и оптимизации логистических процессов.

Были организованы две тематические лаборатории. Участниками стали представители различных предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», институтов развития, госорганов и научного сообщества. Было отмечено, что в регионе планируется разработать новую уникальную обучающую программу, позволяющую охватить до 1000 предприятий в год.