В Башкирии сёла Татышлинского района выбрали проекты для участия в ППМИ

Сёла Татышлинского района выбрали проекты для участия в Программе поддержки местных инициатив. Так, жители Кальтяево хотят организовать музей истории деревни, экспонатов очень много. Селу более 250 лет.
В местной школе уже имеется исторический уголок, но места не хватает. Уроженцами Кальтяево были многие видные руководители. Трое из них в разные годы возглавляли муниципалитет.
А в селе Беляшево намерены благоустроить кладбище. Здесь хотят заменить ограждение, которое обветшало местами. Хороший забор поможет поддерживать порядок на территории, не допуская на неё животных.