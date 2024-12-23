В Башкирии сёла Татышлинского района выбрали проекты для участия в ППМИ

Сёла Татышлинского района выбрали проекты для участия в Программе поддержки местных инициатив. Так, жители Кальтяево хотят организовать музей истории деревни, экспонатов очень много. Селу более 250 лет.

В местной школе уже имеется исторический уголок, но места не хватает. Уроженцами Кальтяево были многие видные руководители. Трое из них в разные годы возглавляли муниципалитет.