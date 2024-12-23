В Башкирии проведут 100 мероприятий в честь Года участников СВО

В Иглинском районе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Старт работе ФОКа в режиме видеоконференцсвязи дал лично Радий Хабиров. Также на оперативном совещании говорили и о мероприятиях в 2025-м в честь года участников СВО, а также о запуске новых предприятий в сфере сельского хозяйства.

На один спортивный объект больше, причем с возможностью заниматься единоборствами и другими дисциплинами. В Иглинском районе открылся комплекс «Олимп». Его построили за 112 дней по программе государственно-частного партнерства. Всего же в Уфе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» появились бассейн, футбольный манеж и первая очередь центра гребного слалома.

Также на встрече Радий Хабиров вручил ключи от новых микроавтобусов руководителям спортивных школ Бирска, Нефтекамска, Уфы и Кумертау. Как заявила директор спортивного учреждения «Сапсан» Ирина Медведева, шесть её сотрудников получили по миллиону рублей в рамках программы «Сельский тренер».

Так как некоторые тренеры были приглашены из других регионов, и тем самым они остаются в нашем городе, и воспитывают, и поднимают наших спортсменов. Ирина Медведева, директор спортивной школы «Сапсан»

2025-й в республике объявлен Годом участников спецоперации. В честь этого в Башкортостане запланированы почти 100 событий: различные спортивные и семейные конкурсы, мероприятия по адаптации воинов к мирной жизни, консультации для получения государственных льгот и услуг, концерты и творческие встречи.

Я попрошу, чтобы всю эту работу провели в муниципалитетах, чтобы муниципалитеты, такая же история, муниципальная программа с погружением всех региональных вещей и тех, которые муниципалитеты придумают. Чтобы мы комплексом накрыли всю историю до середины января. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана заявил о завершении формирования правительства региона. Ранее Радий Хабиров подписал указы о назначении руководителей ведомств. На встрече он поручил отработать все обращения, поступившие из нашей республики в ходе прошедшей прямой линии Владимира Путина.

Получим и будем отрабатывать, точно так же, как мы сейчас отрабатываем все обращения, которые поступили на прямую линию главы Башкортостана. Поэтому нужно будет всё сделать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили на оперативном совещании и о сельском хозяйстве. До 2030 года намерены построить 30 молочных ферм. Для переработки продукции нужны новые производства. Так, в начале 2025-го в Белебее планируют запустить цех по изготовлению мягких сыров.

Если пригласите, мы приедем на открытие, я очень хотел бы посмотреть. Внесите в график это, хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поднимали вопрос капитального ремонта подъездов и общедомового имущества. Радий Хабиров призвал уделять особое внимание реконструкции крыш многоквартирных домов.

Я всегда говорю, что все наши действия по ремонту подъездов и дворов не имеют смысла, если в доме течёт крыша. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на кровлю, а уже потом на дворы и подъезды. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году мы отремонтировали 135 крыш, и в следующем году по поручению Радия Фаритовича мы будем рассматривать с министерством финансов продолжение программы. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Затронули и тему подготовки празднования Нового года. В частности, возведения городков с горками, ёлками и крытых катков. Всего в Башкортостане построили 570 ледовых городков. Большинство из них уже открылись, но в ряде муниципалитетов они до сих пор не готовы из-за непогоды. Поэтому работы на оставшихся объектах закончатся в ближайшее время.