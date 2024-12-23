В Башкирии проведут 100 мероприятий в честь Года участников СВО

В Иглинском районе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Старт работе ФОКа в режиме видеоконференцсвязи дал лично Радий Хабиров. Также на оперативном совещании говорили и о мероприятиях в 2025-м в честь года участников СВО, а также о запуске новых предприятий в сфере сельского хозяйства.
На один спортивный объект больше, причем с возможностью заниматься единоборствами и другими дисциплинами. В Иглинском районе открылся комплекс «Олимп». Его построили за 112 дней по программе государственно-частного партнерства. Всего же в Уфе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» появились бассейн, футбольный манеж и первая очередь центра гребного слалома.
Также на встрече Радий Хабиров вручил ключи от новых микроавтобусов руководителям спортивных школ Бирска, Нефтекамска, Уфы и Кумертау. Как заявила директор спортивного учреждения «Сапсан» Ирина Медведева, шесть её сотрудников получили по миллиону рублей в рамках программы «Сельский тренер».
2025-й в республике объявлен Годом участников спецоперации. В честь этого в Башкортостане запланированы почти 100 событий: различные спортивные и семейные конкурсы, мероприятия по адаптации воинов к мирной жизни, консультации для получения государственных льгот и услуг, концерты и творческие встречи.
Глава Башкортостана заявил о завершении формирования правительства региона. Ранее Радий Хабиров подписал указы о назначении руководителей ведомств. На встрече он поручил отработать все обращения, поступившие из нашей республики в ходе прошедшей прямой линии Владимира Путина.
Говорили на оперативном совещании и о сельском хозяйстве. До 2030 года намерены построить 30 молочных ферм. Для переработки продукции нужны новые производства. Так, в начале 2025-го в Белебее планируют запустить цех по изготовлению мягких сыров.
Поднимали вопрос капитального ремонта подъездов и общедомового имущества. Радий Хабиров призвал уделять особое внимание реконструкции крыш многоквартирных домов.
Затронули и тему подготовки празднования Нового года. В частности, возведения городков с горками, ёлками и крытых катков. Всего в Башкортостане построили 570 ледовых городков. Большинство из них уже открылись, но в ряде муниципалитетов они до сих пор не готовы из-за непогоды. Поэтому работы на оставшихся объектах закончатся в ближайшее время.
Радий Хабиров напомнил на встрече об ограничении продажи алкоголя в период новогодних выходных на территории республики. Он отметил, что эти меры оказывают положительное воздействие на жителей региона.