В Уфе состоялась презентация книги об Анатолии Барсукове

В Башгосфилармонии презентация книги о бывшем руководителе «Башавтотранса» Анатолии Барсукове. Он возглавлял предприятие с 1976 по 1999 годы. На презентацию пригласили ветеранов транспортной организации, которым и вручили памятное издание.

Также выступил нынешний руководитель «Башавтотранса» Надир Самиев, который поделился планами развития предприятия. К слову, в компании, являющейся старейшим перевозчиком в регионе, сложились целые трудовые династии. И у многих ветеранов, работавших вместе с Барсуковым, дети сейчас также трудятся в «Башавтотрансе».