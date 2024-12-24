В Башкирии в Иглинском районе открыли ледовые городки

В Иглинском районе открыли ледовые городки. Один из них — в парке имени Елены Иглиной. В преддверии Нового года для гостей праздника работники культуры подготовили яркое театрализованное представление с участием главных героев.

Дети и взрослые водили хороводы вокруг новогодней ёлки, играли в игры, пели новогодние песни и катались с ледяных горок. В период новогодних каникул сотрудники культуры и Комитет по молодёжной политике и спорту подготовили культурную программу для жителей Иглинского района.