Жители Башкирии смогут посетить поезд Деда Мороза

Сегодня, 24 декабря, в Башкирию прибудет поезд Деда Мороза. Он остановится в Стерлитамаке и Салавате, завтра будет в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Поезд, который отправился из Великого Устюга, путешествует уже в четвертый раз и за 54 дня посетит более 60 городов России. В Башкирии он сделает остановки в трех местах: Стерлитамаке, Салавате и Уфе. Всем желающим предложат встретиться с Дедом Морозом, а на перронах пройдут развлекательные мероприятия с участием артистов и аниматоров. Для пассажиров будут работать рестораны и магазины на колесах.

В Стерлитамак поезд прибудет в 13:15. Праздничная программа для детей начнется за 20 минут до прибытия и продлится до 17:00, после чего поезд отправится в Салават.

В Уфе ожидается 25 декабря в 11:00. Также будет организована анимационная программа, которая начнется за 20 минут до его приезда и продлится до 14:00. В 16:00 Дед Мороз снова выйдет на платформу, чтобы попрощаться с участниками праздника.