В Башкирии жители досрочно получат детские пособия за декабрь

Детские пособия за декабрь жители республики получат досрочно, а пенсии — по установленному графику. Об этом заявили в башкирском отделении социального фонда. Так, выплаты на детей должны быть начислены 25 декабря. Это касается получателей по безналичному расчету.

А вот потребителям через почту нужно уточнять работу отделений. Как отметили в Фонде, все вышеуказанные пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий. Соответственно, следующие поступления за январь поступят на счета в начале февраля 2025 года.