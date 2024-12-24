В Башкирии детям-сиротам выдали ключи от новых квартир

В республике еще 8 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Дом построен в городе Благовещенске. В квартирах проведена чистовая отделка, созданы все условия для проживания.

Первым делом в подъезд запустили кошку. Жильцы уверены, она принесет с собой удачу и благополучие в их новый дом и станет всеобщей любимицей.

Обладателями ключей от новых квартир стали сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. За дверью каждого ждала теплая, уютная и готовая к заселению однокомнатная квартира с чистовой отделкой. Среди новоселов — Виталий Иванушкин. Парень встал в очередь на жилье, когда ему было 15. И ждал этого дня шесть лет.

Ключи от заветной квартиры получил и особенный спортсмен Ильгиз Фамутдинов. Новосел уже много лет представляет Башкортостан на различных чемпионатах по легкой атлетике среди инвалидов по слуху. Бегун-сурдлимпиец пять лет ждал свою жилплощадь. Скитания по съемным квартирам для него уже в прошлом.

Теперь он — полноправный житель дома № 13 по улице Чистякова. Пятиэтажный дом строился около года. Он полностью кирпичный. Всего в нем 39 квартир. 8 из них предназначены для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Очередь на получение бесплатного жилья сиротами большая. Сейчас в списке 171 человек. Из них совершеннолетия достигли более ста. Совсем скоро еще семеро обзаведутся собственной квартирой — в первом квартале следующего года их жилье сдадут в эксплуатацию. Также начать строительство домов планируют еще два застройщика.

Такая помощь предусмотрена государством и законом. Дома приобретают на средства, выделенные из бюджета региона. К концу года в республике число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые получат жилье, достигнет 1000. Впервые сразу столько ребят обзаведутся собственным жильем.