В России хотят ограничить звонки с помощью мессенджеров

В России могут ограничить звонки в мессенджерах. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Проектом занимается Роскомнадзор и министерство цифры. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.
Специалисты рассматривают блокировку только звонков из-за границы или полную блокировка любых вызовов. Пока вопрос только обсуждается, к разработке нормативов никто не приступал.
В текущем году доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет почти 40%, а в 2021-м их было не более 1%. Около 70% звонков аферистов в мессенджерах поступают из-за границы.