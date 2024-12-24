В России хотят ограничить звонки с помощью мессенджеров

В России могут ограничить звонки в мессенджерах. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Фото №1 - В России хотят ограничить звонки с помощью мессенджеров

Проектом занимается Роскомнадзор и министерство цифры. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.

Специалисты рассматривают блокировку только звонков из-за границы или полную блокировка любых вызовов. Пока вопрос только обсуждается, к разработке нормативов никто не приступал.

В текущем году доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет почти 40%, а в 2021-м их было не более 1%. Около 70% звонков аферистов в мессенджерах поступают из-за границы.

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