В Башкирии бизнесмены и чиновники принимают участие в «Ёлке желаний»

«Ёлка желаний» продолжит работу до 28 февраля следующего года. Поздравить ребенка может каждый неравнодушный. Сегодня в благотворительную акцию включились представители различных организаций и ведомств. В их числе и президент Торгово-промышленной палаты республики.

По словам Тимура Хакимова, в этом году бизнес-сообщество активно принимает участие в проекте. Желающих много не только среди крупных предприятий, но и среди небольших компаний. Сам Тимур Хакимов снял с елки два шарика с желаниями.