В Башкирии бизнесмены и чиновники принимают участие в «Ёлке желаний»

«Ёлка желаний» продолжит работу до 28 февраля следующего года. Поздравить ребенка может каждый неравнодушный. Сегодня в благотворительную акцию включились представители различных организаций и ведомств. В их числе и президент Торгово-промышленной палаты республики.
По словам Тимура Хакимова, в этом году бизнес-сообщество активно принимает участие в проекте. Желающих много не только среди крупных предприятий, но и среди небольших компаний. Сам Тимур Хакимов снял с елки два шарика с желаниями.
Исполнит желание пятнадцатилетней Салимы из Туймазов председатель Госкомитета республики по тарифам. Девушка ждет подарка-сюрприза, так что Наилю Шарафутдинову понадобится время для раздумий. Волнительный момент и для руководителя агентства по печати и СМИ. Максиму Ульчеву достался шарик 16-летней Жасмин из Уфы. Она просит лыжи для коляски.