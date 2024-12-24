В Уфе организовали новогодние утренники для детей бойцов СВО

Новогодний праздник для детей военнослужащих. В республике продолжается реализация мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Заботятся о них и в предновогоднее суетливое время. Детям со всей республики, чьи родные героически погибли или несут службу на СВО, подарили билеты на новогодние представления в театры и концертные залы столицы.

Украшена елка, наряжены дети. Наступила пора новогодних представлений. И на главном утреннике Уфы в Башгосфилармонии сегодня в качестве юных зрителей дети бойцов СВО.

Представление вокруг елки, фотозона, сказочные герои и новогодняя сказка, в которую дети окунутся и снова поверят в чудо, которое сейчас им просто необходимо. Семья Саптаровых весной 2024 года потеряла на СВО мужа и папу. Фонд «Защитники Отечества» всячески оказывает поддержку семьям военнослужащих, помогает в реабилитации.

Еще один утренник, который собрал детей бойцов СВО, проходит в Русском драматическом театре. За новогодний период билет в подарок получат около 1500 детей. И семьи рады такому вниманию.