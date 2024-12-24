В Уфе в фонде «Защитники Отечества» наградили журналистов

В филиале госфонда «Защитники Отечества» наградили журналистов. Это сотрудники теле-, интернет- и печатных изданий, которые освещают новости, связанные со спецоперацией, с работой фонда, деятельностью социальных координаторов, и рассказывают о том, какую помощь бойцы и члены их семей могут получить. На телеканале БСТ выходит несколько проектов, посвященных теме СВО.

Филиал «Защитники Отечества» открылся в мае прошлого года. В режиме единого окна его сотрудники помогают ветеранам спецоперации и их близким. В адрес фонда получено более 80 тысяч обращений, 77 из которых уже решены. Вопросы поступают юридического характера, а также связанные с социальной, психологической, медицинской поддержкой.