Провокация не удалась. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации. Поводом послужила травля четверых ребят, которые выложили в своих соцсетях фото с флагами Российской империи и Республики Башкортостан с целью поддержки участников СВО. Чего хотели добиться разжигатели межнациональной розни и почему у них снова ничего не получилось?
Ильназ, Байзигит и Рустам и подумать не могли, что обычные фотографии, сделанные в патриотических целях, вызовут такой резонанс. Пытаясь поддержать участников специальной военной операции, в итоге они едва не оказались врагами народа. Публикации за считанные часы набрали множество комментариев, часть авторов которых угрожали несовершеннолетним физической расправой.
Федеральный телеграм-канал «Системный пестицид» выяснил подробности спланированной провокации. Заказ на разжигание межрегиональной розни пришёл из Европы, в частности, из Латвии и США. Лица, открыто работающие на киевский режим и СБУ, в соцсетях устроили буллинг парней, разгоняя в комментариях русофобию и информацию о том, что на них теперь объявлена охота. На эту информационную кампанию купился один из односельчан ребят.
Иноагенты обманули и этого парня. Дело в том, что друзья изначально выкладывали фото с башкирским флагом, вот только этот снимок был вырезан из контекста. А получив желаемое и разогнав волну ненависти, экстремисты перестали выходить на связь с завербованным студентом.
Наряду с российскими, башкирскими флагами и копией знамени Победы, под флагом Российской империи уже сегодняшние защитники Отечества борются на Донбассе с боевиками киевского режима. А патриотически настроенные ребята стали жертвами информационной войны.
В условиях проведения специальной военной операции и успехов наших подразделений на фронте усиливается работа западных спецслужб и их пособников через социальные сети и мессенджеры. В данном случае жертвами этих атак стали несовершеннолетние дети. Из патриотов своей малой и большой Родины хотели сделать врагов народа. Но провокация вновь не удалась. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Тем временем на экстремистских телеграм-каналах, связанных со спецслужбами Украины, разгоняется недостоверная информация о якобы смерти одного из лиц, заставивших бурзянских ребят извинится на камеру за фото с флагом Российской империи. По данным правоохранительных органов, все подследственные лица, проходящие по данному уголовному делу, живы и участвуют в следственных мероприятиях.