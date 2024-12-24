Подростки из Башкирии подверглись травле за фото с флагом Российской империи

Провокация не удалась. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации. Поводом послужила травля четверых ребят, которые выложили в своих соцсетях фото с флагами Российской империи и Республики Башкортостан с целью поддержки участников СВО. Чего хотели добиться разжигатели межнациональной розни и почему у них снова ничего не получилось?

Ильназ, Байзигит и Рустам и подумать не могли, что обычные фотографии, сделанные в патриотических целях, вызовут такой резонанс. Пытаясь поддержать участников специальной военной операции, в итоге они едва не оказались врагами народа. Публикации за считанные часы набрали множество комментариев, часть авторов которых угрожали несовершеннолетним физической расправой.

В комментариях писали, что если мы не извинимся перед башкирским народом, то будет физическая расправа.

Рустам Надыршин

Если вы извинитесь, то мы закроем эту тему. Так сказали. Обещали. Но так и не сдержали своё слово.

Ильназ Султанов
Фото №1 - Подростки из Башкирии подверглись травле за фото с флагом Российской империи

Федеральный телеграм-канал «Системный пестицид» выяснил подробности спланированной провокации. Заказ на разжигание межрегиональной розни пришёл из Европы, в частности, из Латвии и США. Лица, открыто работающие на киевский режим и СБУ, в соцсетях устроили буллинг парней, разгоняя в комментариях русофобию и информацию о том, что на них теперь объявлена охота. На эту информационную кампанию купился один из односельчан ребят.

11 декабря на меня вышел неизвестный человек в мессенджере «Телеграм», от которых я узнал, что наши местные ребята сфотографировались с флагом, под которыми убивали башкир. И сказали, чтобы я пошёл в ПТУ, сделал видео с извинениями, фото с башкирским флагом. Утром я сообщил, что нам нужно пойти в ПТУ. После окончания занятий мы увиделись с этими парнями и сказали, что на них объявлена охота, что им нужно сфотографироваться с башкирским флагом. Я отправил это видео незнакомому мне человеку, а также в группу, состоящую из местных жителей. После чего этот неизвестный удалил всю переписку, а сделанные мною видео появились в националистических группах, мессенджерах «Телеграм» и во «ВКонтакте».

Иноагенты обманули и этого парня. Дело в том, что друзья изначально выкладывали фото с башкирским флагом, вот только этот снимок был вырезан из контекста. А получив желаемое и разогнав волну ненависти, экстремисты перестали выходить на связь с завербованным студентом.

Считаю, что это идёт извне. Потому что информационная война очень сильная объявлена нашей стране. В республике очень много организаций работают над тем, чтобы дестабилизировать обстановку. Посыл идёт от тех, кто находится за границей и пытается именно дестабилизировать обстановку. Парни молодые, конечно, они подняли тот флаг, за который ни в коем случае не стоило извиняться. Потому что под этим флагом наши «северные амуры», известные всему миру, заходили в Париж, брали французов.

Ринат Культуманов, член исполкома Всемирного курултая башкир, ветеран СВО

Наряду с российскими, башкирскими флагами и копией знамени Победы, под флагом Российской империи уже сегодняшние защитники Отечества борются на Донбассе с боевиками киевского режима. А патриотически настроенные ребята стали жертвами информационной войны.

Нынешние информационные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и другие манипуляции, которые сегодня активно используются западными центрами влияния, они как раз направлены именно на раскол общества. Но мы их знали и мы их прогнозировали. Потому что ранее использовались эти же технологии для вовлечения в террористические и экстремистские организации. Сегодня эти технологии более совершенны. Более изысканно используются для разжигания межнациональной розни.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан

В условиях проведения специальной военной операции и успехов наших подразделений на фронте усиливается работа западных спецслужб и их пособников через социальные сети и мессенджеры. В данном случае жертвами этих атак стали несовершеннолетние дети. Из патриотов своей малой и большой Родины хотели сделать врагов народа. Но провокация вновь не удалась. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Тем временем на экстремистских телеграм-каналах, связанных со спецслужбами Украины, разгоняется недостоверная информация о якобы смерти одного из лиц, заставивших бурзянских ребят извинится на камеру за фото с флагом Российской империи. По данным правоохранительных органов, все подследственные лица, проходящие по данному уголовному делу, живы и участвуют в следственных мероприятиях.

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