Подростки из Башкирии подверглись травле за фото с флагом Российской империи

Провокация не удалась. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации. Поводом послужила травля четверых ребят, которые выложили в своих соцсетях фото с флагами Российской империи и Республики Башкортостан с целью поддержки участников СВО. Чего хотели добиться разжигатели межнациональной розни и почему у них снова ничего не получилось?

Ильназ, Байзигит и Рустам и подумать не могли, что обычные фотографии, сделанные в патриотических целях, вызовут такой резонанс. Пытаясь поддержать участников специальной военной операции, в итоге они едва не оказались врагами народа. Публикации за считанные часы набрали множество комментариев, часть авторов которых угрожали несовершеннолетним физической расправой.

В комментариях писали, что если мы не извинимся перед башкирским народом, то будет физическая расправа. Рустам Надыршин

Если вы извинитесь, то мы закроем эту тему. Так сказали. Обещали. Но так и не сдержали своё слово. Ильназ Султанов

Федеральный телеграм-канал «Системный пестицид» выяснил подробности спланированной провокации. Заказ на разжигание межрегиональной розни пришёл из Европы, в частности, из Латвии и США. Лица, открыто работающие на киевский режим и СБУ, в соцсетях устроили буллинг парней, разгоняя в комментариях русофобию и информацию о том, что на них теперь объявлена охота. На эту информационную кампанию купился один из односельчан ребят.

11 декабря на меня вышел неизвестный человек в мессенджере «Телеграм», от которых я узнал, что наши местные ребята сфотографировались с флагом, под которыми убивали башкир. И сказали, чтобы я пошёл в ПТУ, сделал видео с извинениями, фото с башкирским флагом. Утром я сообщил, что нам нужно пойти в ПТУ. После окончания занятий мы увиделись с этими парнями и сказали, что на них объявлена охота, что им нужно сфотографироваться с башкирским флагом. Я отправил это видео незнакомому мне человеку, а также в группу, состоящую из местных жителей. После чего этот неизвестный удалил всю переписку, а сделанные мною видео появились в националистических группах, мессенджерах «Телеграм» и во «ВКонтакте».

Иноагенты обманули и этого парня. Дело в том, что друзья изначально выкладывали фото с башкирским флагом, вот только этот снимок был вырезан из контекста. А получив желаемое и разогнав волну ненависти, экстремисты перестали выходить на связь с завербованным студентом.

Считаю, что это идёт извне. Потому что информационная война очень сильная объявлена нашей стране. В республике очень много организаций работают над тем, чтобы дестабилизировать обстановку. Посыл идёт от тех, кто находится за границей и пытается именно дестабилизировать обстановку. Парни молодые, конечно, они подняли тот флаг, за который ни в коем случае не стоило извиняться. Потому что под этим флагом наши «северные амуры», известные всему миру, заходили в Париж, брали французов. Ринат Культуманов, член исполкома Всемирного курултая башкир, ветеран СВО

Наряду с российскими, башкирскими флагами и копией знамени Победы, под флагом Российской империи уже сегодняшние защитники Отечества борются на Донбассе с боевиками киевского режима. А патриотически настроенные ребята стали жертвами информационной войны.

Нынешние информационные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и другие манипуляции, которые сегодня активно используются западными центрами влияния, они как раз направлены именно на раскол общества. Но мы их знали и мы их прогнозировали. Потому что ранее использовались эти же технологии для вовлечения в террористические и экстремистские организации. Сегодня эти технологии более совершенны. Более изысканно используются для разжигания межнациональной розни. Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан