Стало известно, как жители Башкирии будут получать пенсии в праздничные дни

В Башкирии сообщили, как будет осуществляться доставка пенсий в праздничные дни января. По информации пресс-службы Социального фонда республики, доставка через почтовые службы начнется 3 января по обычному графику.
Однако для тех, кто получает выплаты через банки, предусмотрены изменения. Пенсии, которые должны поступать 12 января, будут переведены раньше — 10 января, из-за выходного дня. После этого, перечисления через банки будут происходить по намеченному графику 21 и 23 января.
Для получения дополнительной информации о расписании доставки пенсий можно обратиться в отделение Социального фонда России по Башкортостану по телефону 8-800-100-00-01. Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45.