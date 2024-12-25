Стало известно, как жители Башкирии будут получать пенсии в праздничные дни

В Башкирии сообщили, как будет осуществляться доставка пенсий в праздничные дни января. По информации пресс-службы Социального фонда республики, доставка через почтовые службы начнется 3 января по обычному графику.

Однако для тех, кто получает выплаты через банки, предусмотрены изменения. Пенсии, которые должны поступать 12 января, будут переведены раньше — 10 января, из-за выходного дня. После этого, перечисления через банки будут происходить по намеченному графику 21 и 23 января.