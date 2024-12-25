Радий Хабиров вручил труженикам госнаграды России и Башкирии

Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана труженикам из разных отраслей. Отметили работу госслужащих, военных, учёных, рабочих, учителей, врачей, деятелей культуры. В списке почти 70 человек.

Как отметил глава региона, год выдался непростым, что не помешало республике достойно пережить все трудности. Развивается экономика, медицина, образование. Строятся дома, дороги, благоустраиваются города и сёла. И в этом заслуга в первую очередь людей. Радий Хабиров поздравил присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав новых свершений и успехов.

Сегодня я хочу отметить тех, благодаря кому уходящий год был наполнен важными победами и достижениями. Каждому из вас я говорю спасибо за ваш ответственный труд, патриотизм, мужество, силу духа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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