Радий Хабиров вручил труженикам госнаграды России и Башкирии

Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана труженикам из разных отраслей. Отметили работу госслужащих, военных, учёных, рабочих, учителей, врачей, деятелей культуры. В списке почти 70 человек.
Как отметил глава региона, год выдался непростым, что не помешало республике достойно пережить все трудности. Развивается экономика, медицина, образование. Строятся дома, дороги, благоустраиваются города и сёла. И в этом заслуга в первую очередь людей. Радий Хабиров поздравил присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав новых свершений и успехов.