Радий Хабиров вручил труженикам госнаграды России и Башкирии

Сегодня я хочу отметить тех, благодаря кому уходящий год был наполнен важными победами и достижениями. Каждому из вас я говорю спасибо за ваш ответственный труд, патриотизм, мужество, силу духа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан