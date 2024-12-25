В Башкирии городскую электричку продлят до Иглино

В Башкирии проект «Городская электричка» продлят до Иглино. Об этом сообщили в правительстве республики.
Многие жители Иглино ежедневно пользуются электротранспортом, чтобы добраться до работы, учёбы и медицинских учреждений Уфы, поэтому было принято решение предоставить комфортные и доступные условия в пригородной железнодорожной сети, интегрированной в городскую транспортную систему.
По решению госкомитета РБ по тарифам стоимость проездного билета на участке Дёма–Иглино будет составлять пассажирам 40 рублей при оплате наличными или банковской картой, независимо от типа поезда. При покупке проездного билета по карте «Алга» или мобильного приложения «РЖД Пассажирам» – 35 рублей. Столько же будут платить пассажиры на участке Дема–Шакша.
С 1 января 2025 года пассажиры, приехавшие в Уфу из Иглино на электричке, при пересадке на городские автобусы в течение одного часа смогут воспользоваться акцией «Счастливый час» и платить за проезд только единожды.