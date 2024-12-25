В Башкирии городскую электричку продлят до Иглино

По решению госкомитета РБ по тарифам стоимость проездного билета на участке Дёма–Иглино будет составлять пассажирам 40 рублей при оплате наличными или банковской картой, независимо от типа поезда. При покупке проездного билета по карте «Алга» или мобильного приложения «РЖД Пассажирам» – 35 рублей. Столько же будут платить пассажиры на участке Дема–Шакша.