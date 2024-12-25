«Каждому говорю «спасибо»: Радий Хабиров вручил госнаграды жителям Башкирии

Более 80-ти человек получили госнаграды из рук Радия Хабирова. Среди них — изобретатель российской ракеты-носителя, учителя, работники культуры. Немало и военнослужащих. В их числе, например, бойцы, которые под угрозой огня спасали жизни сослуживцев.

Несмотря на сложности, республика движется вперед. И в этом заслуга в первую очередь людей. В зале — труженики разных отраслей: управленцы, рабочие, врачи, строители, деятели культуры и, конечно же, военнослужащие.

Сегодня я хочу отметить тех, благодаря кому уходящий год был наполнен важными победами и достижениями. Каждому из вас я говорю «спасибо» за ваш ответственный труд, патриотизм, мужество, силу духа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Именно сила духа каждый день помогает солдатам совершать подвиги на передовой. Бойцу с позывным «Колос» вручили медаль Шаймуратова за спасение сослуживца — военнослужащего с позывным «Кайтыр». Мы рассказывали эту историю. Пять дней мужчина лежал тяжело раненный на вражеской территории, где его обнаружила группа эвакуации.

А вот Сергей Девяткин внес неоценимый вклад на научном фронте. В 80-е мужчина был в составе группы разработчиков ракеты-носителя «Союз-У2», которая предназначалась для выведения на околоземную орбиту космических аппаратов, а также пилотируемых и грузовых кораблей. Последние годы он трудится на ишимбайском предприятии «Витязь» по производству болотоходов.

Сергей Афанасьев в том же «Витязе» уже больше 30 лет помогает воплощать разработки в производственном цеху. За верность профессии и вклад в развитие промышленности слесарю механосборочных работ вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Среди награжденных те, кто работает за пределами республики, но не забывает малую родину. В благодарственной речи люди вспоминают учителей. Сотрудников образования тоже наградили.