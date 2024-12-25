В Башкирии начали готовиться к 80-летию Победы

Радий Хабиров провёл заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Основные торжества запланировали на 9 мая следующего года. Центральным мероприятием в Уфе станет парад военнослужащих и боевой техники на проспекте Октября.

В июне республика присоединится к проекту Министерства обороны страны, и во всех муниципалитетах пройдут Дни армейской культуры. В юбилейный год откроют также Музей возвращённых имён, создадут его в историческом центре Уфы музейный квартал.

В октябре выйдет фильм режиссёра Булата Юсупова «Фарзана идёт на запад», который создают за счёт средств Фонда грантов Главы Башкортостана. Также на заседании обсудили вопросы оказания услуг социального характера ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, поддержки участников СВО и членов их семей.