«От Победы к Победе»: 9 мая на телеканале БСТ пройдёт праздничный телемарафон

Неделя остается до одного из главных праздников страны – Дня Победы. На неделе в Уфе прошел первый в этом году парад у дома ветерана. В шествии приняли участие расчеты военнослужащих и воспитанников кадетских, юнармейских и шаймуратовских классов, росгвардейцы и корпус морской пехоты. Всего более 300 человек.

Это дань памяти и уважения 97-летнему Исаку Ароновичу Рубину, чья юность пришлась на самые суровые годы в истории страны. Война пришла, когда ему, ученику уфимской музыкальной школы, было 13. Спустя два года началась служба в военном оркестре. Юный скрипач и пианист поднимал дух тех, кто возвращался с фронта с ранениями, и провожал бойцов, отправлявшихся защищать отчизну. Будучи ребенком, ни на шаг не отставал от взрослых товарищей. День Победы встретил в Уфе.