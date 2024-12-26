Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

Глава Башкирии сообщил, что последние несколько лет стали в республике беспрецедентными по количеству построенных и отремонтированных дорог.

22 декабря Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в России. По видеосвязи в мероприятии принял участие и глава государства.

Фото №1 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

Последние годы — беспрецедентные в дорожном строительстве в нашей республике, это действительно так. Мы буквально недавно ввели большую трассу — 60 километров новых дорог, соединяющих центр Башкортостана с северо-восточными сельскими регионами. Несколько месяцев назад <…> ввели Восточный выезд — сложный инженерный проект.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Участок федеральной трассы М-12 «Восток» — далеко не единственный крупный проект, реализованный в Башкирии в 2024 году. ИА «Башинформ» подводит итоги активного на строительство дорог года. 

ОПЕРАТИВНО И ОБЪЕКТИВНО

В Башкирии, по предварительным итогам за текущий год, отремонтировали 1300 км региональных, межмуниципальных и местных дорог. Возвели и реконструировали 56 км магистралей, привели в нормативное состояние более 460 погонных метров мостов, а также построили еще 200 погонных метров мостов. Из них 158 км дорог и 372 погонных метров мостов отремонтировали благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициатором которого ранее выступил Владимир Путин.

В этом году на ремонт, реконструкцию, строительство дорог и мостовых сооружений из Дорожного фонда республики направили 38,6 млрд рублей. Из них 4,1 млрд выделены из федерального бюджета.

Наша основная задача — обеспечить безопасность и комфорт для жителей Башкирии при передвижении по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения.

Любовь Минакова, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ

При этом особое внимание в регионе уделяют дорогам, входящим в опорную сеть. Так, только в 2024 году приведены в нормативное состояние более 60 км таких дорог.

Ремонтируем трассы, ведущие к туристическим объектам. В целом за этот год в республике проведен ремонт на участках шести дорог общей протяженностью порядка 72 км. Среди них дороги Уфа — Инзер — Белорецк, Благовещенск — Павловка, Уфа — Охлебинино, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, Стерлитамак — Раевский.

Любовь Минакова, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ

Помимо этого, в республике проводили капремонт, реконструкцию дорог и строительство новых объектов общей протяженностью более 54 км. Речь идет о запуске движения по построенному Восточному выезду из Уфы протяженностью 13,9 км, открытии после реконструкции участка дороги Бирск — Тастуба — Сатка длиной 40,6 км и капремонте Шакшинского моста в Уфе длиной 440 погонных метров. Но об этом — чуть позже и самым подробным образом.

Фото №2 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

«ФОНЯЩИЕ» ДОРОГИ

Так называемые «фонящие» дороги в Башкирии — это программа ремонта проблемных участков, на которые поступает много жалоб. Напомним, её запустили по инициативе Главы республики в 2023 году.

В 2024 году на ремонт выделили 4,88 млрд рублей. Из них 540 млн рублей пошли на восстановление подъездных дорог к посёлкам, 150 млн — на ремонт подъездов к СНТ, ещё 400 млн выделили северо-восточным районам. 2,3 млрд рублей выделили на обновление региональных и местных дорог протяжённостью более 100 км, сообщал в мае Башинформ со ссылкой на главу минтранса Любовь Минакову.

12 декабря 2024 года Радий Хабиров поручил правительству обеспечить ежегодное увеличение Фонда «фонящих» дорог на 1 млрд рублей, а к 2030 году довести его объём до 9,5 млрд рублей.

В числе приоритетных («фонящих») объектов отремонтировали в этом году 112 км дорог в 17 районах республики. Так, например, в нормативное состояние привели 27,2 км дороги Сибай — Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, 13,5 км Иглино — Кальтовка в Иглинском районе, 4 км дороги Базгиево — Нуреево в Шаранском районе и другие.

пресс-служба министерства транспорта РБ 
Фото №3 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

ДОРОГИ В СНТ

Поддержка садоводов – одно из важных направлений работы местных властей. В 2022 году Радий Хабиров инициировал программу ремонта подъездных путей к садам. Работа по обеспечению транспортной доступности садоводческих товариществ продолжалась и в этом году.

За год отремонтировали 26 км дорог, ведущих к 72 садовым некоммерческим товариществам, которые находятся в Уфе, Кумертау, Белебеевском, Иглинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах. В них постоянно проживают порядка 3 тысяч человек.

пресс-служба министерства транспорта РБ 

Как ранее сообщал Башинформ, на ремонт этих дорог выделили 150 млн рублей. На 2025 год рассматриваются около 150 объектов в 20 муниципалитетах, в список войдут самые сложные участки.

Фото №4 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

«ДОРОЖНЫЙ» НАЦПРОЕКТ ПО-БАШКИРСКИ

Как уже говорилось выше, в Башкирии, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», по предварительным данным, отремонтированы более 158 км дорог. Из них свыше 78 км пришлись на Уфимскую агломерацию, еще около 14,5 км — на Стерлитамакскую.

По поручению Главы республики Радия Хабирова особое внимание уделяем дорогам, обеспечивающим транспортную доступность для жителей небольших населенных пунктов. Так, например, в Аскинском районе благодаря „дорожному“ нацпроекту, капитально отремонтировали дорогу Аскино — Кунгак протяженностью 4,7 км. Обеспечили безопасный проезд для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Среди них — Кубиязы, Урмиязы, Утяшево, Новокичкильдино и Старокичкильдино.

Любовь Минакова, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ

Продолжаются работы на искусственных сооружениях. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 6 таких объектов общей протяженностью более 198 погонных метров в Белорецком, Мишкинском, Кигинском и Татышлинском районах.

Для повышения безопасности на дорогах в Уфе, благодаря нацпроекту «БКД» внедряют Интеллектуальную транспортную систему. С 2022 года модернизировали 140 светофоров на наиболее загруженных улицах башкирской столицы, установили 2 информационных табло с выведением данных о погодных условиях в режиме реального времени. Кроме того, создан центр управления дорожным движением, откуда в круглосуточном режиме ведется управление транспортной системой в Уфе. Благодаря ИТС повысилась средняя скорость движения транспорта на основных магистралях столицы.

Вместе с тем, благодаря нацпроекту «БКД» успешно реализуются крупные дорожные объекты.

Фото №5 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ БИРСК — ТАСТУБА — САТКА 

18 декабря в Башкирии официально запущено движение по автодороге Бирск — Тастуба — Сатка на участке обхода Караидели длиной более 40 км.

С вводом этого участка мы завершаем реконструкцию автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке от Караидели до села Тастуба в Дуванском районе. Всего за 5 лет реконструировано и построено более 70 км автодороги, в том числе мост через реку Уфа протяженностью 328 погонных метров. Теперь вся эта дорога общей протяженностью более 250 км имеет асфальтобетонное покрытие.

Любовь Минакова, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ

Автодорога, соединяющая северо-восточные районы — Кигинский, Салаватский, Дуванский, Белокатайский и Мечетлинский с центром республики, на данном участке до реконструкции была с гравийным покрытием, не имела круглогодичного проезда. Из-за отсутствия моста через реку Уфа проезд осуществлялся зимой по ледовой переправе, летом — по наплавному мосту, в межсезонье проезд отсутствовал.

Теперь это направление будет более безопасным и становится альтернативой автодороги М-5 «Урал», имеющей высокую интенсивность движения. Объект реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас совместно с минторговли рассматриваем возможность строительства многофункциональных зон отдыха для участников дорожного движения.

пресс-служба министерства транспорта РБ 

Радий Хабиров отметил, что строительство автодороги Бирск — Тастуба — Сатка проходило тяжело.

Действительно очень важно, что у нас появилась альтернатива трассе М-5. Там есть увеличение протяженности, но интенсивность намного ниже и по ней можно спокойно ездить. Поздравляем всех жителей республики с этим событием.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
Фото №6 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

ВОСТОЧНЫЙ ВЫЕЗД

Восточный выезд из Уфы открыли 21 марта 2024 года. Как и автодорога Бирск – Тастуба – Сатка он также был построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Платный скоростной выезд из города на трассу М-5 стал крупнейшим инфраструктурным объектом. С запуском движения по Восточному выезду удалось разгрузить основные транспортные артерии Уфы. Дорога, мост, эстакада и автомобильный тоннель общей протяженностью 13,9 км обеспечили комфортный и быстрый проезд из центра башкирской столицы в Зауфимье. Для полной реализации проекта в городе будет строиться дорога до ул. Города Галле, что позволит создать проезд от трассы М-7 до М-5.

Напомним, Восточный выезд — инфраструктурный проект Башкирии и ПФО, реализуемый в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством Башкирии (концедент) и ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер) — входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 40,3 млрд рублей.

Фото №7 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

ШАКШИНСКИЙ МОСТ

В Уфе 27 декабря состоится техническое открытие всех четырех полос Шакшинского моста. Оставшиеся работы будут идти без ограничения движения. Речь идет о завершении устройств ливневой канализации и архитектурной подсветки. Завершить все работы по контракту планируется в феврале 2025 года. Стоимость капитального ремонта этого моста через реку Уфа превысила 2 млрд рублей.

К капремонту Шакшинского моста приступили весной 2023 года благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В короткие сроки строители заменили железобетонные балки пролетных строений на металлоконструкции объемом более 1600 тонн, а также заменили все опорные части.

Помимо основных работ рабочие отремонтировали подходы к мосту протяженностью 1 км, установили 44 опоры освещения, 1300 погонных метров барьерного и 900 погонных метров перильного ограждения.

Выданное заключение по итогам проведенных обследований и испытания Шакшинского моста показали, что все работы выполнены в соответствии с проектом. Техническое открытие движения по мосту возможно.

пресс-служба министерства транспорта РБ 

Немного истории. Автомобильный мост через реку Уфа в микрорайоне Шакша построили в 1984 году. Он является уникальным сооружением с русловым пролетом 130 метров. Мост соединяет башкирскую столицу с Шакшой, а также с Иглинским и Нуримановским районами Башкирии. По нему же можно выехать из северной части Уфы на федеральную трассу М-5.

Фото №8 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ

Радий Хабиров поручил минтрансу республики завершить в 2025 году все работы по капремонту улицы Пугачева в Уфе.

Правительству республики надо активно заниматься Южным обходом. В 2025 году предстоит начать работы по расширению до 4 полос дороги Р-240 в обход Стерлитамака. Это очень важная история. Что касается дорог, нам есть чем заниматься.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Проект строительства Южного обхода Уфы в этом году получил одобрение Главгосэкспертизы, а его возведение пройдет в два этапа. Напомним, масштабный проект «Южный обход» предполагает строительство нового моста через Белую и выезд из микрорайона Кузнецовский затон на трассу Уфа – аэропорт.

Новая дорога выйдет у ТЦ «Мега», здесь реконструируют имеющуюся развязку и возведут магистраль в сторону уфимского аэропорта в обход поселка «Цветы Башкирии».

На первом этапе проведут реконструкцию улицы Бородинской от транспортной развязки на пересечении с Пугачева со строительством нового моста, реконструкцию развязки на пересечении моста с Р-240. На втором этапе будут построены трехкилометровая дорога Р-240 — «Цветы Башкирии» — М-5 и развязки на примыкании к М-5 и к Р-240 «Уфа — Аэропорт». По проекту протяженность нового моста составит 628 метров.

Объекты станут частью масштабного инфраструктурного проекта «Южные ворота». В него также входит реконструкция улицы Пугачева, возведение развязки на пересечении Пугачева с улицей Генерала Рыленко. Эти работы проводят в рамках привлеченного республикой инфраструктурного кредита из федеральной казны. На втором этапе проекта до 2027 года планируется строительство дороги от развязки на пересечении улиц Пугачева и Рыленко до моста и самого моста.

Фото №9 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

УЧАСТОК ТРАССЫ М-12 «ВОСТОК» В БАШКИРИИ

Как уже сообщалось, Владимир Путин 22 декабря в режиме видеосвязи открыл движение на новом участке трассы М-12 «Восток» в Башкирии. Новый автообход в республике является составной частью транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Работы на этом участке дороги начались в 2022 году. За это время здесь возведено шесть разноуровневых транспортных развязок и 28 мостов. Объект оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением, которая будет предупреждать водителя о дорожных условиях в режиме реального времени, выводя данные на 44 табло переменной информации.

Строительство велось на территории Илишевского, Чекмагушевского и Дюртюлинского районов Башкирии. Было задействовано более 1300 человек, 470 единиц техники, четыре бетонных и пять асфальтобетонных заводов.

Как напомнил на церемонии открытия Владимир Путин, год назад ввели современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани и он оказался очень востребован. За это время им уже воспользовались более 26 млн автомобилистов, перевезено свыше 70 млн тонн грузов.

Как и планировали, будем и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток. Сейчас в её составе в строй вводятся 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане и 65-километровый обход нескольких населённых пунктов в Башкортостане. Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей, их экологическом благополучии.

Владимир Путин, Президент РФ 
Фото №10 - Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

Автообход пяти населенных пунктов в Башкирии — новый 65-километровый отрезок М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Эта трасса существенно улучшит дорожную инфраструктуру, отметил, обращаясь к Владимиру Путину, Радий Хабиров.

Трасса практически разрезала несколько населенных пунктов. Сейчас этого не будет. За это огромная благодарность от наших жителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Позже Радий Хабиров рассказал журналисту «Башинформа», что этого события жители пяти крупных населенных пунктов ждали более 40 лет. Новая дорога всегда порождает бизнес, это комфорт для людей, она туристически открывает регион. По шести сельским муниципальным районам Башкирии пройдёт дорога М-12 до Екатеринбурга, в полтора раза короче будет добраться на автомобиле до Москвы.

Мы пообщались с руководством дорожного агентства. До 2030 года мы до Дюртюлей, значит, до границы с Татарстаном — сделаем трассу М-7 четырехполосной, практически эту работу везде провели. У нас осталось три узких горлышка, которые нужно сделать. Деньги уже заложены, идет проектирование. Но я каждый раз говорю: мечта такая, чтобы на стыке с Челябинской областью М-5 была четырёхполосной. Сложный участок, особенно последние 36 километров до Челябинской области, Балтика и так далее. Но мы же открыли дорогу Бирск — Тастуба — Сатка, по которой с комфортом можно доехать на северо-восток республики. Поэтому работаем дальше по нашим дорогам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Отметим, открытие нового участка трассы М-12 «Восток» не просто еще большое событие для республики.

Сейчас там все развивать надо, связанное с инфраструктурой. Там открыли уже и придорожный сервис. Хорошая история. Летом будущего года запустим движение и по всему 140-километровому участку трассы М-12.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

В следующем, 2025 году планируется отремонтировать в Башкирии еще как минимум 1000 километров дорог.

Фото: bashinform.ru

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