Какие дороги построили в Башкирии в 2024 году

Глава Башкирии сообщил, что последние несколько лет стали в республике беспрецедентными по количеству построенных и отремонтированных дорог.
22 декабря Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в России. По видеосвязи в мероприятии принял участие и глава государства.
Участок федеральной трассы М-12 «Восток» — далеко не единственный крупный проект, реализованный в Башкирии в 2024 году. ИА «Башинформ» подводит итоги активного на строительство дорог года.
ОПЕРАТИВНО И ОБЪЕКТИВНО
В Башкирии, по предварительным итогам за текущий год, отремонтировали 1300 км региональных, межмуниципальных и местных дорог. Возвели и реконструировали 56 км магистралей, привели в нормативное состояние более 460 погонных метров мостов, а также построили еще 200 погонных метров мостов. Из них 158 км дорог и 372 погонных метров мостов отремонтировали благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициатором которого ранее выступил Владимир Путин.
В этом году на ремонт, реконструкцию, строительство дорог и мостовых сооружений из Дорожного фонда республики направили 38,6 млрд рублей. Из них 4,1 млрд выделены из федерального бюджета.
При этом особое внимание в регионе уделяют дорогам, входящим в опорную сеть. Так, только в 2024 году приведены в нормативное состояние более 60 км таких дорог.
Помимо этого, в республике проводили капремонт, реконструкцию дорог и строительство новых объектов общей протяженностью более 54 км. Речь идет о запуске движения по построенному Восточному выезду из Уфы протяженностью 13,9 км, открытии после реконструкции участка дороги Бирск — Тастуба — Сатка длиной 40,6 км и капремонте Шакшинского моста в Уфе длиной 440 погонных метров. Но об этом — чуть позже и самым подробным образом.
«ФОНЯЩИЕ» ДОРОГИ
Так называемые «фонящие» дороги в Башкирии — это программа ремонта проблемных участков, на которые поступает много жалоб. Напомним, её запустили по инициативе Главы республики в 2023 году.
В 2024 году на ремонт выделили 4,88 млрд рублей. Из них 540 млн рублей пошли на восстановление подъездных дорог к посёлкам, 150 млн — на ремонт подъездов к СНТ, ещё 400 млн выделили северо-восточным районам. 2,3 млрд рублей выделили на обновление региональных и местных дорог протяжённостью более 100 км, сообщал в мае Башинформ со ссылкой на главу минтранса Любовь Минакову.
12 декабря 2024 года Радий Хабиров поручил правительству обеспечить ежегодное увеличение Фонда «фонящих» дорог на 1 млрд рублей, а к 2030 году довести его объём до 9,5 млрд рублей.
ДОРОГИ В СНТ
Поддержка садоводов – одно из важных направлений работы местных властей. В 2022 году Радий Хабиров инициировал программу ремонта подъездных путей к садам. Работа по обеспечению транспортной доступности садоводческих товариществ продолжалась и в этом году.
Как ранее сообщал Башинформ, на ремонт этих дорог выделили 150 млн рублей. На 2025 год рассматриваются около 150 объектов в 20 муниципалитетах, в список войдут самые сложные участки.
«ДОРОЖНЫЙ» НАЦПРОЕКТ ПО-БАШКИРСКИ
Как уже говорилось выше, в Башкирии, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», по предварительным данным, отремонтированы более 158 км дорог. Из них свыше 78 км пришлись на Уфимскую агломерацию, еще около 14,5 км — на Стерлитамакскую.
Продолжаются работы на искусственных сооружениях. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 6 таких объектов общей протяженностью более 198 погонных метров в Белорецком, Мишкинском, Кигинском и Татышлинском районах.
Для повышения безопасности на дорогах в Уфе, благодаря нацпроекту «БКД» внедряют Интеллектуальную транспортную систему. С 2022 года модернизировали 140 светофоров на наиболее загруженных улицах башкирской столицы, установили 2 информационных табло с выведением данных о погодных условиях в режиме реального времени. Кроме того, создан центр управления дорожным движением, откуда в круглосуточном режиме ведется управление транспортной системой в Уфе. Благодаря ИТС повысилась средняя скорость движения транспорта на основных магистралях столицы.
Вместе с тем, благодаря нацпроекту «БКД» успешно реализуются крупные дорожные объекты.
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ БИРСК — ТАСТУБА — САТКА
18 декабря в Башкирии официально запущено движение по автодороге Бирск — Тастуба — Сатка на участке обхода Караидели длиной более 40 км.
Автодорога, соединяющая северо-восточные районы — Кигинский, Салаватский, Дуванский, Белокатайский и Мечетлинский с центром республики, на данном участке до реконструкции была с гравийным покрытием, не имела круглогодичного проезда. Из-за отсутствия моста через реку Уфа проезд осуществлялся зимой по ледовой переправе, летом — по наплавному мосту, в межсезонье проезд отсутствовал.
Радий Хабиров отметил, что строительство автодороги Бирск — Тастуба — Сатка проходило тяжело.
ВОСТОЧНЫЙ ВЫЕЗД
Восточный выезд из Уфы открыли 21 марта 2024 года. Как и автодорога Бирск – Тастуба – Сатка он также был построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Платный скоростной выезд из города на трассу М-5 стал крупнейшим инфраструктурным объектом. С запуском движения по Восточному выезду удалось разгрузить основные транспортные артерии Уфы. Дорога, мост, эстакада и автомобильный тоннель общей протяженностью 13,9 км обеспечили комфортный и быстрый проезд из центра башкирской столицы в Зауфимье. Для полной реализации проекта в городе будет строиться дорога до ул. Города Галле, что позволит создать проезд от трассы М-7 до М-5.
Напомним, Восточный выезд — инфраструктурный проект Башкирии и ПФО, реализуемый в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством Башкирии (концедент) и ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер) — входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 40,3 млрд рублей.
ШАКШИНСКИЙ МОСТ
В Уфе 27 декабря состоится техническое открытие всех четырех полос Шакшинского моста. Оставшиеся работы будут идти без ограничения движения. Речь идет о завершении устройств ливневой канализации и архитектурной подсветки. Завершить все работы по контракту планируется в феврале 2025 года. Стоимость капитального ремонта этого моста через реку Уфа превысила 2 млрд рублей.
К капремонту Шакшинского моста приступили весной 2023 года благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В короткие сроки строители заменили железобетонные балки пролетных строений на металлоконструкции объемом более 1600 тонн, а также заменили все опорные части.
Помимо основных работ рабочие отремонтировали подходы к мосту протяженностью 1 км, установили 44 опоры освещения, 1300 погонных метров барьерного и 900 погонных метров перильного ограждения.
Немного истории. Автомобильный мост через реку Уфа в микрорайоне Шакша построили в 1984 году. Он является уникальным сооружением с русловым пролетом 130 метров. Мост соединяет башкирскую столицу с Шакшой, а также с Иглинским и Нуримановским районами Башкирии. По нему же можно выехать из северной части Уфы на федеральную трассу М-5.
ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
Радий Хабиров поручил минтрансу республики завершить в 2025 году все работы по капремонту улицы Пугачева в Уфе.
Проект строительства Южного обхода Уфы в этом году получил одобрение Главгосэкспертизы, а его возведение пройдет в два этапа. Напомним, масштабный проект «Южный обход» предполагает строительство нового моста через Белую и выезд из микрорайона Кузнецовский затон на трассу Уфа – аэропорт.
Новая дорога выйдет у ТЦ «Мега», здесь реконструируют имеющуюся развязку и возведут магистраль в сторону уфимского аэропорта в обход поселка «Цветы Башкирии».
На первом этапе проведут реконструкцию улицы Бородинской от транспортной развязки на пересечении с Пугачева со строительством нового моста, реконструкцию развязки на пересечении моста с Р-240. На втором этапе будут построены трехкилометровая дорога Р-240 — «Цветы Башкирии» — М-5 и развязки на примыкании к М-5 и к Р-240 «Уфа — Аэропорт». По проекту протяженность нового моста составит 628 метров.
Объекты станут частью масштабного инфраструктурного проекта «Южные ворота». В него также входит реконструкция улицы Пугачева, возведение развязки на пересечении Пугачева с улицей Генерала Рыленко. Эти работы проводят в рамках привлеченного республикой инфраструктурного кредита из федеральной казны. На втором этапе проекта до 2027 года планируется строительство дороги от развязки на пересечении улиц Пугачева и Рыленко до моста и самого моста.
УЧАСТОК ТРАССЫ М-12 «ВОСТОК» В БАШКИРИИ
Как уже сообщалось, Владимир Путин 22 декабря в режиме видеосвязи открыл движение на новом участке трассы М-12 «Восток» в Башкирии. Новый автообход в республике является составной частью транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Работы на этом участке дороги начались в 2022 году. За это время здесь возведено шесть разноуровневых транспортных развязок и 28 мостов. Объект оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением, которая будет предупреждать водителя о дорожных условиях в режиме реального времени, выводя данные на 44 табло переменной информации.
Строительство велось на территории Илишевского, Чекмагушевского и Дюртюлинского районов Башкирии. Было задействовано более 1300 человек, 470 единиц техники, четыре бетонных и пять асфальтобетонных заводов.
Как напомнил на церемонии открытия Владимир Путин, год назад ввели современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани и он оказался очень востребован. За это время им уже воспользовались более 26 млн автомобилистов, перевезено свыше 70 млн тонн грузов.
Автообход пяти населенных пунктов в Башкирии — новый 65-километровый отрезок М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Эта трасса существенно улучшит дорожную инфраструктуру, отметил, обращаясь к Владимиру Путину, Радий Хабиров.
Позже Радий Хабиров рассказал журналисту «Башинформа», что этого события жители пяти крупных населенных пунктов ждали более 40 лет. Новая дорога всегда порождает бизнес, это комфорт для людей, она туристически открывает регион. По шести сельским муниципальным районам Башкирии пройдёт дорога М-12 до Екатеринбурга, в полтора раза короче будет добраться на автомобиле до Москвы.
Отметим, открытие нового участка трассы М-12 «Восток» не просто еще большое событие для республики.
В следующем, 2025 году планируется отремонтировать в Башкирии еще как минимум 1000 километров дорог.
Фото: bashinform.ru