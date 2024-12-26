В поисково-спасательном отряде Башкирии поселился котенок

Спрут был найден на улице одним из членов отряда, который пожалел бедняжку и принес его в поисково-спасательный отряд. Специалисты решили оставить котенка себе и выбрали для него имя в честь гидравлического инструмента, используемого в спасательных работах.

Спрут быстро адаптировался к новой жизни. Он с удовольствием разгуливает по зданию, особенно любит кабинет начальника, где может спокойно спать на подоконнике или играть с рюкзаком. Руководитель отряда поделился, что сам является владельцем двух котов и был рад принять новое животное в команду. Спрут не только ласковый, но и смышленый — он даже знает несколько команд, например, может забраться на плечо.