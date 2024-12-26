Глава Башкирии наградил лучших журналистов республики

26 декабря в колонном зале министерства сельского хозяйства в Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей первого республиканского конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество».
Новую премию для журналисткого сообщества Глава региона Радий Хабиров анонсировал в июне этого года на IV медиафоруме СМИ Республики Башкортостан «Медиайыйын» .
А 1 сентября было объявлено о старте конкурса.
И вот сегодня, под занавес уходящего года 20 победителей получили заслуженную награду.
Глава региона отметил, что в республике стали традиционными многочасовые теле- и радиомарафоны, посвященные бойцам, их семьям, мерам поддержки, созданы проекты «Письма солдатам», «История солдата», «Родина в сердце», цикл документальных фильмов, посвященных Героям России из Башкортостана. Причем журналисты помогают бойцам и их близким не только словом. По всей республике сотрудники СМИ организуют сбор средств, гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.
Радий Хабиров рассказал, что в нынешнее, непростое время, объективность, достоверность информации имеет огромное значение. Около 30 журналистов из республики регулярно бывают в зоне СВО, в регионе сформировался пул военкоров. Рискуя жизнями, они рассказывают жителям Башкортостана ту самую окопную правду — реальные истории о подвигах наших парней, которые необходимо доносить до людей. Так, в номинации «Поступок года» награду получил наш коллега Айнур Кабиров. В номинации «Мужество» первое место присудили военному корреспонденту телеканала БСТ Азату Садрееву.
Победителями первого республиканского конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество» в номинации «Достоверность» стали:
— главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков (категория «Печатные СМИ»);
— специальный корреспондент ГТРК «Башкортостан» Эльвира Ямшанова (категория «Тележурналистика»);
— редакция радиоканала «Радио № 1 (категория «Радиожурналистика»);
— редактор контент-центра акционерного общества ИА «Башинформ» Минзаля Аскарова (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Ответственность» лучшими признаны:
— корреспондент газеты «Омет» Язгуль Сафина (категория «Печатные СМИ»);
— коллектив съемочной бригады телеканала БСТ: корреспондент, автор проектов Гузель Хамитова, оператор Ринат Кашапов, водитель Азат Каспранов, режиссер Айгуль Малбаева (категория «Тележурналистика»);
— главный редактор радио «Спутник ФМ» Рузалия Тухбатова (категория «Радиожурналистика»);
— специальный корреспондент ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Мужество» первое место присуждается:
— главному редактору журнала «Агидель» Муниру Кунафину (категория «Печатные СМИ»);
— комментатору ТРК «Башкортостан» Азату Садрыеву ТРК «Башкортостан» (категория «Тележурналистика»);
— корреспонденту радио «Юлдаш» Зухре Арсаевой (категория «Радиожурналистика»);
— корреспонденту ИА «Башинформ» Эдуарду Кускарбекову (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Поступок года» отмечены:
— заместитель главного редактора газеты «Зианчуринские зори» Кристина Сайдашева (категория «Печатные СМИ»);
— заместитель главного редактора главной редакции информационных программ ТРК «Башкортостан» Айнур Кабиров (категория «Тележурналистика»);
— главный редактор радио «Ашкадар» Раиса Казбулатова (Абдуллина) (категория «Радиожурналистика»);
— редакция интернет-издания «АиФ Уфа» (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Чуткое сердце» главный приз достался:
— корреспонденту газеты «Республика Башкортостан» Нэдде Пухаревой;
— корреспонденту филиала ГТРК «Башкортостан» Гульшат Валеевой;
— корреспонденту радио «Юлдаш» Сарие Рамазановой;
— ответственному секретарю газеты «Молодежная газета» Ольге Пазиной.
Фото: bashinform.ru