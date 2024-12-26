Глава Башкирии наградил лучших журналистов республики

Проблема достоверности журналистики имеет важнейшее значение. Нам очень сложно пробиваться с правдой, с достоверной картиной нашей реальной жизни в условиях постоянной атаки, которая, в том числе, идет извне и хорошо организована. Я лично никогда не требую: «рассказывайте только о хорошем». Раскрывайте и проблемы, но не превращайте наши СМИ в программы чрезвычайных происшествий. Людям все равно надо рассказывать о позитивных событиях, о правильных тенденциях. В республике их великое множество. Почему наше БСТ популярно, «Башинформ» все читают? Потому что люди доверяют им. В целом СМИ Башкортостана завоевали свой авторитет и свое доверие, а это — самое главное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан