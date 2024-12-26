Глава Башкирии наградил лучших журналистов республики

26 декабря в колонном зале министерства сельского хозяйства в Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей первого республиканского конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество».

Фото №1 - Глава Башкирии наградил лучших журналистов республики

Новую премию для журналисткого сообщества Глава региона Радий Хабиров анонсировал в июне этого года на IV медиафоруме СМИ Республики Башкортостан «Медиайыйын» .

Проблема достоверности журналистики имеет важнейшее значение. Нам очень сложно пробиваться с правдой, с достоверной картиной нашей реальной жизни в условиях постоянной атаки, которая, в том числе, идет извне и хорошо организована. Я лично никогда не требую: «рассказывайте только о хорошем». Раскрывайте и проблемы, но не превращайте наши СМИ в программы чрезвычайных происшествий. Людям все равно надо рассказывать о позитивных событиях, о правильных тенденциях. В республике их великое множество. Почему наше БСТ популярно, «Башинформ» все читают? Потому что люди доверяют им. В целом СМИ Башкортостана завоевали свой авторитет и свое доверие, а это — самое главное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

А 1 сентября было объявлено о старте конкурса.

И вот сегодня, под занавес уходящего года 20 победителей получили заслуженную награду.

Очень ценю и уважаю ваш труд. Порядка 30 наших журналистов регулярно бывают в коман­ди­ровках в зоне спецоперации. Сформировался своего рода пул военкоров. Азат Садрыев, Айнур Кабиров, Вадут Исхаков, Эдуард Кускарбеков, Гузель Хамитова и многие другие. Для журналиста важен контакт со своим героем, личное присутствие на месте событий. Ради этого вы преодолеваете тысячи километров. Для того, чтобы работать там, где гремят взрывы, атакуют беспилотники, действительно, нужно мужество. Зато в ваших сюжетах, статьях, книгах – та самая окопная правда, реальные истории, подвиги наших парней, которые необходимо доносить до людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Глава региона отметил, что в республике стали традиционными многочасовые теле- и радиомарафоны, посвященные бойцам, их семьям, мерам поддержки, созданы проекты «Письма солдатам», «История солдата», «Родина в сердце», цикл документальных фильмов, посвященных Героям России из Башкортостана. Причем журналисты помогают бойцам и их близким не только словом. По всей республике сотрудники СМИ организуют сбор средств, гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. 

В сложные времена особенно значимым становится наше единство. Важно поддерживать друг друга, быть рядом, слышать сердцем. Ваш вклад в сплочение общества, укрепление межнацио­наль­ного согласия трудно переоценить. Еще раз благодарю вас за ваш нелегкий, ответственный труд. Поздравляю вас с наступающим 2025 годом! Желаю вам здоровья, новых творческих проектов и профессиональных успехов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Радий Хабиров рассказал, что в нынешнее, непростое время, объективность, достоверность информации имеет огромное значение. Около 30 журналистов из республики регулярно бывают в зоне СВО, в регионе сформировался пул военкоров. Рискуя жизнями, они рассказывают жителям Башкортостана ту самую окопную правду — реальные истории о подвигах наших парней, которые необходимо доносить до людей. Так, в номинации «Поступок года» награду получил наш коллега Айнур Кабиров. В номинации «Мужество» первое место присудили военному корреспонденту телеканала БСТ Азату Садрееву.

Победителями первого республиканского конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество» в номинации «Достоверность» стали:

— главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков (категория «Печатные СМИ»);

— специальный корреспондент ГТРК «Башкортостан» Эльвира Ямшанова (категория «Тележурналистика»);

— редакция радиоканала «Радио № 1 (категория «Радиожурналистика»);

— редактор контент-центра акционерного общества ИА «Башинформ» Минзаля Аскарова (категория «Сетевые издания»).

В номинации «Ответственность» лучшими признаны:

— корреспондент газеты «Омет» Язгуль Сафина (категория «Печатные СМИ»);

— коллектив съемочной бригады телеканала БСТ: корреспондент, автор проектов Гузель Хамитова, оператор Ринат Кашапов, водитель Азат Каспранов, режиссер Айгуль Малбаева (категория «Тележурналистика»);

— главный редактор радио «Спутник ФМ» Рузалия Тухбатова (категория «Радиожурналистика»);

— специальный корреспондент ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин (категория «Сетевые издания»).

В номинации «Мужество» первое место присуждается:

— главному редактору журнала «Агидель» Муниру Кунафину (категория «Печатные СМИ»);

— комментатору ТРК «Башкортостан» Азату Садрыеву ТРК «Башкортостан» (категория «Тележурналистика»);

— корреспонденту радио «Юлдаш» Зухре Арсаевой (категория «Радиожурналистика»);

— корреспонденту ИА «Башинформ» Эдуарду Кускарбекову (категория «Сетевые издания»).

В номинации «Поступок года» отмечены:

— заместитель главного редактора газеты «Зианчуринские зори» Кристина Сайдашева (категория «Печатные СМИ»);

— заместитель главного редактора главной редакции информационных программ ТРК «Башкортостан» Айнур Кабиров (категория «Тележурналистика»);

— главный редактор радио «Ашкадар» Раиса Казбулатова (Абдуллина) (категория «Радиожурналистика»);

— редакция интернет-издания «АиФ Уфа» (категория «Сетевые издания»).

В номинации «Чуткое сердце» главный приз достался:

— корреспонденту газеты «Республика Башкортостан» Нэдде Пухаревой;

— корреспонденту филиала ГТРК «Башкортостан» Гульшат Валеевой;

— корреспонденту радио «Юлдаш» Сарие Рамазановой;

— ответственному секретарю газеты «Молодежная газета» Ольге Пазиной.

Фото: bashinform.ru

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