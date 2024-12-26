Жители Башкирии смогут увидеть «черную» Луну

Промежуток времени между двумя новолуниями составляет 29,5 дней. И если новолуние приходится на первое число месяца, например, 1 декабря, то в конце месяца, через 29,5 дней, может произойти второе новолуние, 31 декабря, его и называют Чёрной Луной.