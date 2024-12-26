Главный муфтий Башкирии рассказал о ходе строительства мечети «Ар-Рахим»

В Уфе главный муфтий Айнур Биргалин поделился в соцсетях информацией о ходе строительства соборной мечети «Ар-Рахим». Он сообщил, что в настоящее время активно ведутся работы на крыше, а также завершается установка греческого мрамора на минареты.
Председатель духовного управления мусульман республики также продемонстрировал, как оформляется подкупольное пространство мечети.
Кроме того, Глава региона в ходе прямой линии сообщил, что строительство мечети «Ар-Рахим» планируется завершить в течение четырёх лет.
Видео: ДУМ РБ.