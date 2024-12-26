Главный муфтий Башкирии рассказал о ходе строительства мечети «Ар-Рахим»

Самое важное, у нас есть финансирование. Речь идет о нескольких миллиардах. Итоговая сумма будет известна после проектных работ. За три года объект будет достроен на 80 процентов. Четыре года – разумный подход, мне кажется.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан