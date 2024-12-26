Главный муфтий Башкирии рассказал о ходе строительства мечети «Ар-Рахим»

В Уфе главный муфтий Айнур Биргалин поделился в соцсетях информацией о ходе строительства соборной мечети «Ар-Рахим». Он сообщил, что в настоящее время активно ведутся работы на крыше, а также завершается установка греческого мрамора на минареты.

Председатель духовного управления мусульман республики также продемонстрировал, как оформляется подкупольное пространство мечети.

 Кроме того, Глава региона в ходе прямой линии сообщил, что строительство мечети «Ар-Рахим» планируется завершить в течение четырёх лет.

Самое важное, у нас есть финансирование. Речь идет о нескольких миллиардах. Итоговая сумма будет известна после проектных работ. За три года объект будет достроен на 80 процентов. Четыре года – разумный подход, мне кажется.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Видео: ДУМ РБ.

Волна
Пенальти