В Башкирии открыли движение по новой автодороге Бирск — Тастуба — Сатка

В Башкортостане открыли движение по новой автодороге Бирск — Тастуба — Сатка. Это произошло 18 декабря в Караидельском районе. С её вводом завершена реконструкция всего маршрута от райцентра до села Тастуба. За 5 лет отремонтировано и построено порядка 70 км автодороги, в том числе возведён мост через реку Уфу. Теперь весь путь протяженностью более 250 км имеет асфальтобетонное покрытие.

Раньше здесь и вовсе не было моста. И чтобы добраться до нужного места, зимой людям приходилось перебираться по ледовой переправе, а летом по паромной. Участок от Караиделя до Тастубы протяженностью 65 км невозможно было проехать. Причиной этому являлось отсутствие асфальтобетонного покрытия. Сейчас же всё изменилось.

На днях движение на участке Бирск-Тастуба-Сатка было запущено. За 5 лет реконструировали и построили порядка 70 км дороги, в том числе мост через реку Уфу. Теперь общая протяженность асфальтированной трассы — более 250 км. Она соединяет центр республики с северо-востоком и стала альтернативой более короткому, но опасному участку М-5, где зимой собираются пробки.

Автодорога была построена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это один из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие северо-востока Башкортостана.

По окончании строительства эта территория получила надёжное и удобное транспортное сообщение с центральными районами республики, выход на федеральные трассы М-5 и М-7, железнодорожную станцию «Янаул» и речные порты Бирска и города Дюртюли.