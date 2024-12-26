В Уфе заработал главный новогодний городок Башкирии

В столице республики заработал главный новогодний городок. Сегодня под дружные возгласы жителей праздничные огни зажглись на главной елке Уфы. В церемонии принял участие мэр города Ратмир Мавлиев.

С открытием новогоднего городка на площади имени Ленина заработали сразу несколько локаций, которые пришлись по душе каждому. Появились безопасные горки, каток вокруг фонтана «Часы», обустроили зоны отдыха и установили ледяные фигуры. На главной сцене музыканты не давали скучать уфимцам, исполняли новогодние песни.

А вот главным местом притяжения стал дом Деда Мороза. В нем малыши участвуют в мастер-классах, рассказывают стихи и песни, загадывают желания и водят хороводы. Глава администрации Ратмир Мавлиев обратил внимание, что социальный проект реализуется третий год, и посещение резиденции волшебника в Уфе бесплатное.

Я считаю, что очень хороший и важный социальный проект, который мы качественно реализуем третий год. Каждый год нам необходимо, чтобы инфраструктура у резиденции становилась интереснее: это и лыжи, и хаски, и северные олени. В резиденции должна царить новогодняя атмосфера, чтобы каждый мог прийти и сфотографироваться с семьей.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

С каждым годом новогодние городки становятся не только современнее, но и безопаснее. Это отмечают и гости праздника из разных районов столицы.

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