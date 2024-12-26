В Уфе заработал главный новогодний городок Башкирии

В столице республики заработал главный новогодний городок. Сегодня под дружные возгласы жителей праздничные огни зажглись на главной елке Уфы. В церемонии принял участие мэр города Ратмир Мавлиев.
С открытием новогоднего городка на площади имени Ленина заработали сразу несколько локаций, которые пришлись по душе каждому. Появились безопасные горки, каток вокруг фонтана «Часы», обустроили зоны отдыха и установили ледяные фигуры. На главной сцене музыканты не давали скучать уфимцам, исполняли новогодние песни.
А вот главным местом притяжения стал дом Деда Мороза. В нем малыши участвуют в мастер-классах, рассказывают стихи и песни, загадывают желания и водят хороводы. Глава администрации Ратмир Мавлиев обратил внимание, что социальный проект реализуется третий год, и посещение резиденции волшебника в Уфе бесплатное.
С каждым годом новогодние городки становятся не только современнее, но и безопаснее. Это отмечают и гости праздника из разных районов столицы.