В Башкирию прибыла ещё одна партия новых тракторов

Аграрии Башкортостана продолжают обновление сельхозтехники. Еще одна партия тракторов прибыла в преддверии Нового года. Один из «Кировцев» готовят к отправке в Туймазинский район. Еще один приобретет фермер из Ишимбайского района.

Несмотря на сложный период, обновление машинно-тракторного парка хозяйств республики идет успешно. С начала года аграрии республики получили 2 тысячи 400 единиц техники на сумму 11 миллиардов рублей. В целом за последние пять лет темпы роста приобретения техники увеличились в два раза.