В Башкирию прибыла ещё одна партия новых тракторов

Аграрии Башкортостана продолжают обновление сельхозтехники. Еще одна партия тракторов прибыла в преддверии Нового года. Один из «Кировцев» готовят к отправке в Туймазинский район. Еще один приобретет фермер из Ишимбайского района.
Несмотря на сложный период, обновление машинно-тракторного парка хозяйств республики идет успешно. С начала года аграрии республики получили 2 тысячи 400 единиц техники на сумму 11 миллиардов рублей. В целом за последние пять лет темпы роста приобретения техники увеличились в два раза.
Положительно сказывается поддержка со стороны республики, компенсация части затрат за счет государства. Так, в 2024 году из бюджета на эти цели выделили субсидию в размере 1 млрд рублей. По словам специалистов «Башсельхозтехники», хозяйства республики отдают приоритет технике Петербургского тракторного завода. Современные мощные тракторы подходят как для крупных сельхозпредприятий, так и для крестьянско-фермерских хозяйств.