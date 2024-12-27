В Уфе запустили движение по Шакшинскому мосту

Сегодня, 27 декабря, состоялось открытие Шакшинского моста в Уфе. Движение запустили по всем четырём полосам участка. В мероприятии приняли участие Глава Башкирии и мэр Уфы.

Напомним, мост является уникальным сооружением с русловым пролетом 130 м. Сам мост был построен ещё в 1984 году и стал единственной дорогой, которая соединяет микрорайон Шакша и населенные пункты Иглинского района с Уфой. При этом мост находился в неудовлетворительном состоянии, поэтому в 2023 году начался капитальный ремонт сооружения.