В Уфе запустили движение по Шакшинскому мосту

Сегодня, 27 декабря, состоялось открытие Шакшинского моста в Уфе. Движение запустили по всем четырём полосам участка. В мероприятии приняли участие Глава Башкирии и мэр Уфы.
Напомним, мост является уникальным сооружением с русловым пролетом 130 м. Сам мост был построен ещё в 1984 году и стал единственной дорогой, которая соединяет микрорайон Шакша и населенные пункты Иглинского района с Уфой. При этом мост находился в неудовлетворительном состоянии, поэтому в 2023 году начался капитальный ремонт сооружения.
Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе доложил, что в короткие сроки были заменены железобетонные балки пролетных строений на металлоконструкции объемом более 1600 тонн, также произведена замена всех опорных частей.
Помимо основных работ по мосту выполнили ремонт подходов протяженностью 1 км, установили 44 опоры освещения, 1300 погонных метров барьерного и 900 погонных метров перильного ограждения.
Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Объем финансирования составил 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 1, 8 млрд рублей. После проведения капремонта срок службы моста составит до 50 лет.
Радий Хабиров и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев по уже заведенной традиции мостостроителей разбили по бутылке шампанского и символически перевернули знак: «Проезд открыт».
Фото: bashinform.ru