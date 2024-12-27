В Нуримановском районе возвели дома для молодых специалистов

В Башкортостане 12 семей из Нуримановского района получили ключи от домов. В селе Красная Горка для молодых специалистов из бюджетной сферы и их семей в преддверии Нового года построили жильё по договору найма в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемое в регионе Минсельхозом республики. Программа позволяет создавать для сельского населения благоприятные условия. В муниципалитетах республики строят школы, детские сады, благоустраивают детские площадки, скверы, памятники, обеспечивают инженерными сетями целые микрорайоны. Как новая программа улучшает жизнь сельского населения?

Осталось завести мебель, вещи и можно жить. Рушан – режиссер сельского дома культуры, молодой специалист, решивший остаться на родной земле. С супругой и маленькой дочкой принял участие в программе и в преддверии Нового года получил более 50 «квадратов» теплого комфортного жилья. В таком же доме по соседству теперь будет жить и Алия Якупова, школьная пионервожатая.

На улице Нагорной 12 домов. И в каждом из них поселятся работники бюджетной сферы и их семьи. Среди них врачи, воспитатели, медсестра, библиотекарь, лесник и другие специалисты. Ключи от новеньких домов новоселам вручил глава администрации района.

Дома построены по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На их возведение было выделено более 55 млн рублей. Все они готовы для проживания и снабжены электроэнергией, газом, питьевой холодной и горячей водой. Общая площадь 12 помещений – почти 800 квадратных метров. Жильцам они предоставляются по найму, но только пока.