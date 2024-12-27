Радий Хабиров исполнил новогоднее желание мальчика из Уфы

Глава республики снял шарик Анвара Ишмуратова с «Ёлки желаний». Мальчик вместе со своей сестрой Айзилей написал письмо на сайт Всероссийской благотворительной акции — больше всего мечтал о настольном футболе.

Так совпало, что подарок вручили в день рождения — Анвару исполнилось 11. По поручению руководителя региона встретился с семьей именинника и вручил подарки глава Демского района Уфы Антон Тарасов.

Семейная история Ишмуратовых непроста и вызывает глубокое уважение. Анвар — инвалид по слуху. А его папа, участвовавший в специальной военной операции, героически погиб, защищая нашу страну. Недавно они переехали в Дёмский район из Набережных Челнов. Поэтому полученные подарки и внимание принесли особую радость детям и также стали для них знаком заботы и поддержки.