В Уфе продолжаются тренировки по гребному слалому

Башкирские гребцы продолжают свои тренировки на комплексе гребного слалома. Это уникальное спортсооружение открыли в дни проведения форума «Россия — спортивная держава». Тогда же здесь прошли первые соревнования «Край курая». Комплекс длиной 350 метров включает в себя стартовый бассейн, канал и финишный бассейн. В нем смешивается теплая вода из озера, которая поступает с ТЭЦ, и холодная из реки Уфы.
Зимой воспитанники башкирской школы гребли выходят на тренировки по погодным условиям. Учитывается температура воздуха, осадки и скорость ветра. Занятия длятся примерно один час и проходят либо по заданию тренера, либо в свободной форме. Вскоре спортсмены отправятся на сборы в Кушнаренково. Там члены команды республики поработают над общей физической подготовкой.