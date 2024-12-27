В Уфе продолжаются тренировки по гребному слалому

Башкирские гребцы продолжают свои тренировки на комплексе гребного слалома. Это уникальное спортсооружение открыли в дни проведения форума «Россия — спортивная держава». Тогда же здесь прошли первые соревнования «Край курая». Комплекс длиной 350 метров включает в себя стартовый бассейн, канал и финишный бассейн. В нем смешивается теплая вода из озера, которая поступает с ТЭЦ, и холодная из реки Уфы.