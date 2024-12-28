Радий Хабиров отметил благодарностями школьников из Иглино

На совещании Радий Хабиров отметил благодарностями Главы Башкортостана старшеклассников школы №4 села Иглино. За высокие результаты на I Всероссийских соревнованиях среди юных спасательных отрядов в Анапе.
Глава Башкортостана отметил, что республика гордится ребятами. Накануне он вручил почетную грамоту тренеру чемпионов. Также глава республики передал учреждениям культуры Башкортостана 11 новых грузовых автомобилей. Они предназначены для перевозки декораций и инструментов во время организации выездных спектаклей, концертов и выставок в муниципалитетах республики.
Машины получили театры и филармонии из разных муниципалитетов. За последние два года в республике для сферы культуры приобрели 89 единиц автотранспорта на общую сумму более 500 млн рублей.