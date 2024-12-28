Из Башкирии в зону СВО доставили «парламентский» гумконвой

В зону СВО доставили «парламентский» гумконвой. Такое негласное название колонна с гуманитарным грузом получила из-за того, что почти половина собрана усилиями депутатского корпуса. Всего же — 25 фур. На Донбасс автопоезда сопроводил председатель Госсобрания Константин Толкачев, также представители Архангельского, Аургазинского, Дуванского, Кармаскалинского и Шаранского районов.

Груз сформировали по запросам командиров боевых подразделений. Одних только автомобилей для выполнения боевых задач — 32 единицы. А еще квадроциклы, мотоциклы, запчасти к технике. Также депутаты собрали квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, ну а для обустройства быта — стройматериалы, трубы.

В честь предстоящего Нового года вместе с гуманитарной помощью были отправлены подарки для детей военнослужащих из Красного Луча и елка для села Петровское.

Груз доставили как в именные башкирские подразделения, так и в другие части Минобороны и Росгвардии, где проходят службу мобилизованные и контрактники из Башкортостана. Многие посылки именные, отправляются конкретным бойцам их близкими. Как отметил Константин Толкачев, путь пролегал через все новые регионы страны.