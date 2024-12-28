В Башкирии усилят контроль за соблюдением ПДД

В крупных городах республики установят еще более сотни камер, фиксирующих непристегнутый ремень, разговор по телефону за рулем и пересечение стоп-линии. Под таким контролем будут 56 перекрестков с высокой интенсивностью движения. Цель — снизить аварийность и увеличить пропускную способность.

Водители останавливаются заблаговременно перед перекрестком. Знак «Стоп» здесь стоит в нескольких метрах до пешеходного перехода. А если проехать чуть дальше, то нарушение будет зафиксировано автоматически. На перекрестке Заки Валиди и Цюрупы теперь работают камеры, видящие несколько нарушений.

А еще камеры увидят, если водитель говорит за рулем по телефону. 56 комплексов появятся на перекрестках Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака и Октябрьского и к июню 2025-го начнут работу. К слову, в столице работает центр управления дорожным движением. Интеллектуальная транспортная система позволяет реагировать на изменение обстановки. Например, регулировать работу светофоров, чтобы быстрее разгрузить заторы.

В отделе обработки и рассылки постановлений специалисты в день проверяют до 40 тысяч материалов с камер фотовидеофиксации. Оценивается факт самого нарушения и насколько правильно его установила автоматика.

Юристы отмечают, что штраф с камер фотовидеофиксации можно оспорить. К примеру, если за рулем был не владелец автомобиля или стерта разметка стоп-линии и нет при этом соответствующего знака.