Стало известно, что покажет телеканал БСТ 31 декабря

Новый год зрители телеканала БСТ проведут с джигитами, легендами башкирской эстрады и вспомнят главные события уходящего года. По традиции, мы подготовили праздничную телепрограмму. Зрители БСТ смогут насладиться отличными фильмами, хорошей музыкой и качественными телевизионными проектами.

Это и бал джигитов – финал проекта «Ете егет». Мы традиционно покажем выпуск «Итоги года», которые у нас активно монтируются. Все самые важные события, которые были в республике, мы их постараемся уместить в 1,5 часа. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

«Новогодний огонёк. Легенды» вобрал в себя лучшие композиции, на которых выросло уже не одно поколение. Старый добрый формат праздничной музыкальной программы подарит телезрителям тёплую, душевную атмосферу с ноткой ностальгии. В студии будет 20 известных эстрадных певцов.