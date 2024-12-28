Стало известно, что покажет телеканал БСТ 31 декабря

Новый год зрители телеканала БСТ проведут с джигитами, легендами башкирской эстрады и вспомнят главные события уходящего года. По традиции, мы подготовили праздничную телепрограмму. Зрители БСТ смогут насладиться отличными фильмами, хорошей музыкой и качественными телевизионными проектами.
«Новогодний огонёк. Легенды» вобрал в себя лучшие композиции, на которых выросло уже не одно поколение. Старый добрый формат праздничной музыкальной программы подарит телезрителям тёплую, душевную атмосферу с ноткой ностальгии. В студии будет 20 известных эстрадных певцов.
Насладиться музыкой можно будет и при просмотре гала-концерта «Башкорт Йыры». Молодые, талантливые исполнители выступят на одной сцене с уже состоявшимися звёздами эстрады. И, конечно, в эфире телеканала 31 декабря прозвучат новогодние поздравления Главы Башкортостана и Президента страны.