Семья из Башкирии победила в конкурсе «Самая спортивная семья России»

Семья Протасовых из Уфы стала лучшей в конкурсе «Самая спортивная семья России». Жители Башкирии победили в номинации «Спортивные чемпионы».
Глава семьи Сергей активно занимается физической культурой, а мама Ольга имеет первый спортивный разряд по лыжным гонкам. Родители подают прекрасный пример своим четырём дочерям.
17-летние двойняшки Анна и Виктория являются многократными победителями республиканских соревнований по спортивной акробатике, а в этом году получили звание кандидатов в мастера спорта. 8-летняя Елизавета последовала примеру старших сестёр и занимается одним видом спорта с ними, защищает первый взрослый разряд. Младшая дочь — Дарья. Ей всего 5 лет, но она уже подаёт большие надежды в спортивной гимнастике.
Всего в оргкомитет конкурса «Самая спортивная семья России» поступило около 900 заявок. Победители определены в шести номинациях.