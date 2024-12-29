Семья из Башкирии победила в конкурсе «Самая спортивная семья России»

17-летние двойняшки Анна и Виктория являются многократными победителями республиканских соревнований по спортивной акробатике, а в этом году получили звание кандидатов в мастера спорта. 8-летняя Елизавета последовала примеру старших сестёр и занимается одним видом спорта с ними, защищает первый взрослый разряд. Младшая дочь — Дарья. Ей всего 5 лет, но она уже подаёт большие надежды в спортивной гимнастике.