Депутаты из Башкирии отправили в ЛНР новогоднюю ель

Елка уже установлена на центральной площади, её украсили украшениями и гирляндами. Инициатор доставки — известный житель Кумертау, участник СВО Ришат Исламшин, который защищал Донбасс с 2014 года. Он сопроводил гуманитарный конвой в Петровское и доставил дерево при содействии главы Кумертау Олега Астахова.

В Петровском ели сейчас редкость, они были уничтожены в ходе боевых действий в течение последних 10 лет. Праздник в городе был, но традиционной елки — нет. В этом году Администрация Петровского обратилась к Башкирии с просьбой помочь устроить праздник для горожан.