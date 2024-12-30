В Башкирии перед Новым годом проходят противопожарные рейды

В Башкортостане перед Новым годом проходят противопожарные рейды МЧС. В республике резко возросло количество пожаров. Это связано с тем, что в регионе установилась холодная погода. Жители стали использовать печное отопление и обогреватели. Сотрудники МЧС провели рейд по частному сектору, осмотрели помещения, раздали памятки, а также посоветовали установить пожарный извещатель тем, у кого его нет.

Неисправность печного отопления — главная причина возникновения пожаров. Марс Курбанов проживает в уфимском садовом товариществе «Труд». В его доме установлена дровяная печь, которую мужчина уже заменил на электрическую. Марс Курбанов соблюдает все правила в преддверии Нового года, он даже ёлку украсил заводской гирляндой.

Проверять состояние и неисправность приборов, не оставлять обогреватели без присмотра, не перегружать электросеть, использовать только сертифицированные устройства — простые, но важные правила, о которых рассказывают сотрудники МЧС в ходе профилактических рейдов.

Элементарные правила пожарной безопасности в семье Ахметьяновых знают даже дети. В их доме все и всегда соблюдают условия использования электроприборов. Сегодня к ним заглядывали сотрудники МЧС. Они поздравили с наступающим Новым годом и вручили сладкие подарки маленьким жителям.

В новогодние праздники в республике ежедневно проводятся противопожарные рейды. Цель данных мероприятий — научить людей культуре безопасности и привить её подрастающему поколению.