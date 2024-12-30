Из Башкирии в зону СВО отправили заключительный гумконвой в 2024 году

В Уфимском районе проводили заключительный гуманитарный конвой в году. Это уже 142-я колонна из Башкортостана. В ее формировании приняли участие депутаты Госсобрания республики. Джефф Монсон и Рустем Ахмадинуров отправили бойцам квадрокоптеры, а также подарок для детей Петровского, чтобы они тоже встретили Новый год.
Также в зону специальной военной операции отправили пиломатериалы, маскировочные сети, генераторы, газовые баллоны, продукты питания, медикаменты и посылки от родных. Помимо государственных органов, в формировании гуманитарной колонны активное участие приняли 6 муниципалитетов Башкортостана, общественные объединения и неравнодушные граждане.