Из Башкирии в зону СВО отправили заключительный гумконвой в 2024 году

В Уфимском районе проводили заключительный гуманитарный конвой в году. Это уже 142-я колонна из Башкортостана. В ее формировании приняли участие депутаты Госсобрания республики. Джефф Монсон и Рустем Ахмадинуров отправили бойцам квадрокоптеры, а также подарок для детей Петровского, чтобы они тоже встретили Новый год.