Лилия Гумерова приняла участие в акции «Елка желаний»

Лилия Гумерова исполнила мечту 9-летнего уфимца Никиты Десятникова. Сенатор от Башкортостана приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний».

С большим волнением открываю шар. И это Никита Десятников, ему 9 лет, и он мечтает о прокторе. Дорогой Никита, я обязательно позвоню Деду Морозу, и мы вместе исполним твое желание.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Никита Десятников давно мечтал о проекторе, и перед Новым годом его желание исполнилось. Подарок от Лилии Гумеровой мальчику вручили Дед Мороз и Снегурочка. Сказочным гостям Никита рассказал стихи на русском и башкирском языках.

У мальчика — аутизм. Диагноз ребенку был поставлен в двухлетнем возрасте, во время реабилитации. Никита изучает животных, а через проектор будет смотреть фильмы о дикой природе.

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