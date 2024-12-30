Лилия Гумерова приняла участие в акции «Елка желаний»

Лилия Гумерова исполнила мечту 9-летнего уфимца Никиты Десятникова. Сенатор от Башкортостана приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний».
Никита Десятников давно мечтал о проекторе, и перед Новым годом его желание исполнилось. Подарок от Лилии Гумеровой мальчику вручили Дед Мороз и Снегурочка. Сказочным гостям Никита рассказал стихи на русском и башкирском языках.
У мальчика — аутизм. Диагноз ребенку был поставлен в двухлетнем возрасте, во время реабилитации. Никита изучает животных, а через проектор будет смотреть фильмы о дикой природе.