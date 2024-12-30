Лилия Гумерова приняла участие в акции «Елка желаний»

С большим волнением открываю шар. И это Никита Десятников, ему 9 лет, и он мечтает о прокторе. Дорогой Никита, я обязательно позвоню Деду Морозу, и мы вместе исполним твое желание.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре