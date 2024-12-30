В Башкирии прошел масштабный парад Дедов Морозов

В Чишминском районе прошел масштабный парад Дедов Морозов. Костюмированное шествие прошло по главным улицам райцентра. Несколько десятков Дедов Морозов, а еще Снегурочек, Снеговиков, Баб-Ёжек не просто прошлись строем, но и приняли участие в конкурсе на самый лучший образ. При этом некоторые из участников облачились в костюм символа наступающего года — Змеи.
Дружный хор Дедов Морозов исполняет самую главную песню Нового года. На улицах Чишмов грандиозное шествие. Десятки сказочных волшебников в шубах самых разных цветов шагают в одной колонне вместе со другими сказочными персонажами. Лесные звери, Бабки-Ёжки, Лешие. Многочисленным был и отряд Снегурочек. Причем образ зимней красавицы на себя примеряли и дети.
В дороге парад растягивался не на одну сотню метров, поэтому порой приходилось останавливаться, чтобы подождать тех, кто в хвосте. Яркое шествие притягивало внимание жителей Чишмов, особенно детей. В мешках у Дедов Морозов были сладкие угощения, которые они раскидывали вокруг.
А вот так за хозяйством следит восточный Дед Мороз. У него есть вся характерная атрибутика: на голове куфия, северного оленя заменил верблюд, а рядом идут сразу несколько внучек.
Возглавляли парад две повозки: на колесах и сани. Большое шествие преодолело путь в несколько километров. Финишной точкой стала площадь с главной районной елкой. В параде можно было увидеть и символ наступающего года — змею.
На площади прошли конкурсы с песнями и танцами. Каждый участник парада старался выделиться. И неспроста. Здесь подводили итоги конкурса, в котором выбирали лучших Деда Мороза, Снегурочку, сказочного персонажа, а также трудовой коллектив, пришедший в костюмах.
Глава администрации района Ришат Мансуров на сцене также отметил волонтеров, собирающих гуманитарный груз для СВО, а также вручил подарки школам. Помимо этого, трактор с навесным оборудованием передали Еремеевскому сельсовету — техника была приобретена по программе поддержки местных инициатив.
Также еще два сельсовета получили служебные автомобили благодаря республиканской поддержке. Праздник завершился большим хороводом вокруг елки. Редкий момент, когда можно было загадать желания, держа за руки двух Дедов Морозов.