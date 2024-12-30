В Башкирии прошел масштабный парад Дедов Морозов

В Чишминском районе прошел масштабный парад Дедов Морозов. Костюмированное шествие прошло по главным улицам райцентра. Несколько десятков Дедов Морозов, а еще Снегурочек, Снеговиков, Баб-Ёжек не просто прошлись строем, но и приняли участие в конкурсе на самый лучший образ. При этом некоторые из участников облачились в костюм символа наступающего года — Змеи.

Дружный хор Дедов Морозов исполняет самую главную песню Нового года. На улицах Чишмов грандиозное шествие. Десятки сказочных волшебников в шубах самых разных цветов шагают в одной колонне вместе со другими сказочными персонажами. Лесные звери, Бабки-Ёжки, Лешие. Многочисленным был и отряд Снегурочек. Причем образ зимней красавицы на себя примеряли и дети.

В дороге парад растягивался не на одну сотню метров, поэтому порой приходилось останавливаться, чтобы подождать тех, кто в хвосте. Яркое шествие притягивало внимание жителей Чишмов, особенно детей. В мешках у Дедов Морозов были сладкие угощения, которые они раскидывали вокруг.

А вот так за хозяйством следит восточный Дед Мороз. У него есть вся характерная атрибутика: на голове куфия, северного оленя заменил верблюд, а рядом идут сразу несколько внучек.

Возглавляли парад две повозки: на колесах и сани. Большое шествие преодолело путь в несколько километров. Финишной точкой стала площадь с главной районной елкой. В параде можно было увидеть и символ наступающего года — змею.

На площади прошли конкурсы с песнями и танцами. Каждый участник парада старался выделиться. И неспроста. Здесь подводили итоги конкурса, в котором выбирали лучших Деда Мороза, Снегурочку, сказочного персонажа, а также трудовой коллектив, пришедший в костюмах.

Глава администрации района Ришат Мансуров на сцене также отметил волонтеров, собирающих гуманитарный груз для СВО, а также вручил подарки школам. Помимо этого, трактор с навесным оборудованием передали Еремеевскому сельсовету — техника была приобретена по программе поддержки местных инициатив.