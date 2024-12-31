Рекордный урожай и новые фермы: каким был 2024 год для сельского хозяйства Башкирии

В лаборатории ученые Башкирского аграрного университета занимаются генотипированием и репродукцией высокоценных пород сельскохозяйственных животных. И перед ними стоит сразу несколько задач – снижение импортозависимости от зарубежной селекции и повышение продуктивности. К слову, это очень нужно, ведь поголовье скота в регионе растет. В этом году у нас начала строиться самая большая молочная ферма в ПФО. Напомним, что 2024-й стал годом сверхурожая сахарной свёклы – более 2,5 млн тонн. Больше обычного наши аграрии собрали и масличных культур. А вот новому рекорду по зерновым помешали проливные дожди, которые шли почти два месяца. Тем не менее труженики полей собрали достойный урожай – более 3,2 млн тонн. Каким был уходящий год для сельского хозяйства республики и каковы планы дальнейшего развития?

Масштабная стройка в Стерлитамакском районе. Нет, это растет не новый поселок. Такого размера будет молочная ферма – самая большая в Приволжье. Более 6 млрд рублей инвестиций. Возводятся гостиница для сотрудников и два десятка зданий для животных и хранения кормов. Доильная карусель уже установлена и рассчитана разом на 90 буренок. В сутки ферма будет давать порядка 140 тонн молока. Старт работы уже весной следующего года.

Первый этап – это молочное стадо, 4200 фуражного и 3500 дойного. И второй этап – это молодняк. Всего будет до 10 тыс. голов. От этого получаем концентрацию производства, возможность привлечения высококвалифицированных специалистов, создание высокопроизводительных рабочих мест. Для людей работать здесь должно быть привлекательно. Николай Коваленко, генеральный директор агропромышленного предприятия им. Калинина /Стерлитамакский район/

Этот год стал настоящим бумом для сахарной свёклы. Ее урожайность в республике превысила 2,5 млн тонн. Объем настолько большой, что сахарным заводам придется работать как минимум до марта.

Если мы будем перерабатывать ее вовремя и в полном объеме, то сложностей, я думаю, не будет. Поэтому мы настроены на длительный сезон. Гульнара Михайлова, начальник смены Чишминского сахарного завода

В 2024-м на 30% больше, чем годом ранее, аграрии намолотили семян масличных культур. Подсолнечник, соя, лен. А вот башкирское рапсовое масло пользуется большим спросом у зарубежных покупателей. В частности, в Аскинском районе завод отгрузил за границу свою первую партию этого продукта. Более 220 тонн уехали в Китай. Сельхозпроизводители республики открывают новые рынки сбыта.

Ольга Кумирова, начальник отдела ветеринарного надзора на государственной границе России и транспорте Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан

Наши молочные предприятия на рынок Сербии поставили более 150 тонн сыра. Этот рынок у нас открыт впервые в этом году. Также в этом году у нас открылся рынок на страны Африки. Это Бенин, Конго, Гвинея.

В этом году в Башкортостане половину лета шли дожди, которые принесли неприятные сюрпризы для зерновых. Из-за обилия влаги и гибели урожая был введен режим ЧС. Но тем не менее хлеборобы убрали более 3 млн 200 тысяч тонн пшеницы, ячменя, ржи и других культур. Компенсацию за ущерб получили те, кто страховал поля. Хозяйства намерены скорректировать стратегию будущей посевной кампании.

В этом году по пшенице у нас потенциал был. Пшеница выросла, но сложность была в том, что она полегла. Поэтому на будущий год мы будем уже ориентироваться на низкорослые сорта, чтобы меньше терять урожая во время уборки. Артур Гизатуллин, главный агроном сельскохозяйственного предприятия «Урожай» /Аургазинский район/

В региональном Минсельхозе планируют развивать свою систему погодного мониторинга, чтобы заранее прогнозировать неблагоприятные для посевов атмосферные явления.

Мы сегодня с Минсельхозом России общаемся на тему создания сети метеостанций. Сейчас это процесс обсуждения, когда государство вложит подведомственным предприятиям Минсельхоза России на определенные метеостанции. А наши компании будут уже в эту систему входить. Это достаточно сложная работа, но к этому мы придем. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Работу над повышением урожайности сельхозкультур, а главное – стойкости к болезням ведут ученые Башкирского аграрного университета. Два сорта гороха уже готовы к государственным испытаниям. А устойчивый к погодным колебаниям сорт гречихи Вероника сейчас получает патент. На статус нового сорта претендуют сразу несколько линий пшеницы.

Пока у нас ярко выделена линия Л-0918. Сорт Сара завершил государственные испытания, и мы рекомендованы на получение патента. Это нас радует. Это озимая мягкая пшеница. Лана вот у нас – мягкая озимая пшеница, она на стадии рассмотрения. Это пшеница 1-2 классов, что так необходимо нам сейчас. Игорь Кузнецов, профессор кафедры растениеводства БГАУ, доктор сельскохозяйственных наук

Помимо зерновых и зернобобовых, учёные аграрного университета работают и над выведением новых сортов картофеля. Бирский, Елена, Ирендык, Эрвел, Агата НС. Все они имеют определенные полезно-хозяйственные признаки: урожайность, длительное сохранение свойств при хранении, вкусовые качества и уровень содержания крахмала. Сорта сделаны по заказам индустриальных партнёров. Один из последних, к примеру, Ирендык, который могут приобрести и садоводы.

К слову, картофель в народе называют вторым хлебом. Не каждый сорт из-за дождей дал хороший урожай. Но земляное яблоко с прилавков не исчезнет. В регионе собрали более 480 тысяч тонн картофеля. К примеру, в хозяйстве «Рассвет» урожайность достигала 300 центнеров с гектара.

Средняя урожайность в этом году повыше. Некоторые сорта, конечно, не выдержали такой сильной увлажненности. Но в основном, если технологию соблюдали, то храниться будет. Николай Шляпкин, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Рассвет» /г. Уфа/