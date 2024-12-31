Рекордный урожай и новые фермы: каким был 2024 год для сельского хозяйства Башкирии

В лаборатории ученые Башкирского аграрного университета занимаются генотипированием и репродукцией высокоценных пород сельскохозяйственных животных. И перед ними стоит сразу несколько задач – снижение импортозависимости от зарубежной селекции и повышение продуктивности. К слову, это очень нужно, ведь поголовье скота в регионе растет. В этом году у нас начала строиться самая большая молочная ферма в ПФО. Напомним, что 2024-й стал годом сверхурожая сахарной свёклы – более 2,5 млн тонн. Больше обычного наши аграрии собрали и масличных культур. А вот новому рекорду по зерновым помешали проливные дожди, которые шли почти два месяца. Тем не менее труженики полей собрали достойный урожай – более 3,2 млн тонн. Каким был уходящий год для сельского хозяйства республики и каковы планы дальнейшего развития?
Масштабная стройка в Стерлитамакском районе. Нет, это растет не новый поселок. Такого размера будет молочная ферма – самая большая в Приволжье. Более 6 млрд рублей инвестиций. Возводятся гостиница для сотрудников и два десятка зданий для животных и хранения кормов. Доильная карусель уже установлена и рассчитана разом на 90 буренок. В сутки ферма будет давать порядка 140 тонн молока. Старт работы уже весной следующего года.
Этот год стал настоящим бумом для сахарной свёклы. Ее урожайность в республике превысила 2,5 млн тонн. Объем настолько большой, что сахарным заводам придется работать как минимум до марта.
В 2024-м на 30% больше, чем годом ранее, аграрии намолотили семян масличных культур. Подсолнечник, соя, лен. А вот башкирское рапсовое масло пользуется большим спросом у зарубежных покупателей. В частности, в Аскинском районе завод отгрузил за границу свою первую партию этого продукта. Более 220 тонн уехали в Китай. Сельхозпроизводители республики открывают новые рынки сбыта.
Ольга Кумирова, начальник отдела ветеринарного надзора на государственной границе России и транспорте Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан
Наши молочные предприятия на рынок Сербии поставили более 150 тонн сыра. Этот рынок у нас открыт впервые в этом году. Также в этом году у нас открылся рынок на страны Африки. Это Бенин, Конго, Гвинея.
В этом году в Башкортостане половину лета шли дожди, которые принесли неприятные сюрпризы для зерновых. Из-за обилия влаги и гибели урожая был введен режим ЧС. Но тем не менее хлеборобы убрали более 3 млн 200 тысяч тонн пшеницы, ячменя, ржи и других культур. Компенсацию за ущерб получили те, кто страховал поля. Хозяйства намерены скорректировать стратегию будущей посевной кампании.
В региональном Минсельхозе планируют развивать свою систему погодного мониторинга, чтобы заранее прогнозировать неблагоприятные для посевов атмосферные явления.
Работу над повышением урожайности сельхозкультур, а главное – стойкости к болезням ведут ученые Башкирского аграрного университета. Два сорта гороха уже готовы к государственным испытаниям. А устойчивый к погодным колебаниям сорт гречихи Вероника сейчас получает патент. На статус нового сорта претендуют сразу несколько линий пшеницы.
Помимо зерновых и зернобобовых, учёные аграрного университета работают и над выведением новых сортов картофеля. Бирский, Елена, Ирендык, Эрвел, Агата НС. Все они имеют определенные полезно-хозяйственные признаки: урожайность, длительное сохранение свойств при хранении, вкусовые качества и уровень содержания крахмала. Сорта сделаны по заказам индустриальных партнёров. Один из последних, к примеру, Ирендык, который могут приобрести и садоводы.
К слову, картофель в народе называют вторым хлебом. Не каждый сорт из-за дождей дал хороший урожай. Но земляное яблоко с прилавков не исчезнет. В регионе собрали более 480 тысяч тонн картофеля. К примеру, в хозяйстве «Рассвет» урожайность достигала 300 центнеров с гектара.
Сельское хозяйство – это в первую очередь люди, труженики. И для них создаются все условия. В том числе решается и вопрос с жильем. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» более 80 семей в этом году получили ключи от квадратных метров. И многие из них уже переехали и встречают этот Новый год в новом доме.