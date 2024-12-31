Куда поехать в Башкирии: туристические итоги 2024 года

В этом году рядом с мавзолеем Тура-хана – хорошо сохранившегося памятника Золотоордынской эпохи – открылся визит-центр будущего Музея кочевых цивилизаций. Его уже посетили более 80 тысяч человек. Здесь есть уникальные реликвии: древнейшая копия Корана Османа, которая относится к VII веку, меч халифа Умара ибн аль-Хаттаба и многое другое. Причем подобных точек притяжения в Башкортостане становится всё больше. За последние годы родной регион действительно открывается по-новому. О том, как сфера туризма развивается сейчас и куда еще можно отправиться в путешествие, – в нашем сюжете.

Всего в двух часах езды от Уфы. Именно за такое время любой желающий сможет доехать до знаменитого шихана Торатау. На его территории в 2024 году открылся одноимённый этнокомплекс. Каждого путешественника с теплотой и гостеприимством встречает гид Зухра Искандарова. Она рассказывает туристам о предметах народного быта, вооружении охотников, национальных костюмах представителей крупнейшего рода «Юрматы».

Пообщавшись с экскурсоводом, мы выясняем, что, оказывается, это очень верный план. Раз летом мы сюда приедем, мы попросим разрешения подняться на гору, и только на горе мы загадаем желание. Гюзель Магасумова, посетитель геопарка /Учалинский район/

Люди приезжают, они до конца не понимают, куда они приехали, и чтобы люди поняли, что это не просто гора, что это священное место, что здесь очень уникальная геология, очень уникальная история. Вот это всё взаимосвязано с историей Республики Башкортостан, с историей России. Зухра Искандарова, учитель истории Урман-Бишкадакской средней школы, гид геопарка «Торатау»

Проникнуться атмосферой еще больше можно, переночевав в отапливаемых юртах с видом на шихан. Для туристов в них оборудовали спальные места, кухни, душевые комнаты с санузлом.

У нас всего лишь две юрты, и они больше служат примером для остальных предпринимателей на нашей территории, которые могут посмотреть, как хорошо это всё можно сделать и как претворить в жизнь. Загир Хадимуллин, заместитель генерального директора центра науки и просвещения, экологии и туризма геопарка «Торатау»

Территория геопарка активно осваивается местными предпринимателями. Резиденты, которых более 60, строят мини-отели и предлагают путешественникам различные услуги. К примеру, посетить пасеку и зоопарк. Подышать свежим и полезным воздухом, исходящим от пчел в апидомиках летом. И не только.

Её зовут Бийеген – в переводе «танцующая». Кроме конных прогулок с туристами её, как и других лошадей, работники хозяйства привлекают к патрулированию территории геопарка, чтобы следить за порядком и тем, чтобы никто не вредил окружающей среде.

Башкортостан – один из самых популярных регионов страны среди туристов. В 2024 году республику посетили более полутора миллионов человек. Появились новые точки притяжения – к примеру, визит-центр «Тура-хан» в Чишминском районе. В здании разместили уникальные экспонаты – древнейшую копию Корана Османа и меч халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Отсюда же открывается вид главной достопримечательности – сохранившегося мавзолея Золотоордынской эпохи. Благодаря экотропе длиной 620 метров он стал доступнее для туристов.

Конечно, краше становится, открываются новые центры, дороги хорошие стали, но и природа, конечно, такая красивая и чистая. Видно, что ухаживают. В первую очередь это поток новых людей. Регина Жукова, посетитель визит-центра «Тура-хан»

С момента открытия объекта его посетили свыше 80 тысяч человек. При этом работы, инициированные Главой Башкортостана, здесь не останавливаются. Визит-центр стал отправной точкой строительства крупнейшего Музея кочевых цивилизаций, центра башкирской лошади и спа-санатория «Кочевник». Огромный интерес к территории проявляют и ученые.

Основная задача была – сохранить вот этот ландшафт того места, где находится мавзолей Тура-хана. Сделать проект таким образом, чтобы он соответствовал мировым стандартам. Сам музей будет большой – 24 тысячи квадратных метров, потому что это очень сакральное и очень значимое место для нашей республики. Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Такое же сакральное место есть и на северо-востоке республики. Летом 2024 года открылся комплекс «Салауат ере» на малой родине национального героя республики. Достопримечательность увидели свыше 35 тысяч человек. Подобных объектов в регионе будет еще больше.

За последние два года на развитие инфраструктуры туризма в республике направлено около 4 млрд рублей, из них больше половины – это собственные средства инвесторов. В следующем году поручаю Министерству предпринимательства и туризма приступить к реализации проекта Геологического музея, обустройству смотровых террас на разрезе «Мечетлино» в геопарке «Янган-Тау», благоустройству и строительству визит-центра на локации «Таш-Асты» в геопарке «Торатау». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Регион привлекателен не только за счет знаменитых на всю страну башкирских здравниц и горнолыжных баз зимой. Популярными становятся и глэмпинги, причем в живописных местах и вдали от цивилизации. Более 80 круглогодичных домов отдыха появились в 2024-м в разных частях Башкортостана.

На кемпинги мы до 4 млн возмещали для одного проекта, на туроборудование – до 2 млн, а по глэмпингам – на создание одного номера федеральным бюджетом было возмещено 1,5 млн рублей. Это очень хорошая субсидия, то есть номер обходился в 3-4 млн. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Набирает обороты и региональная программа «Башкирское долголетие». 20 тысяч представителей старшего поколения воспользовались ею, чтобы не только увидеть по-новому родную республику, но и ближнее зарубежье – Беларусь и Узбекистан.

Уфимка Гузель Галимова во время отпуска в ноябре решила сменить пасмурную и хмурую башкирскую столицу на солнечный Самарканд. За три дня посетила обсерваторию Улугбека, площадь Регистана и другие достопримечательности.

Это новые знакомства, новое общение, новые впечатления. Сразу же идет субсидия. Стоит 57 тысяч, а мы заплатили 46 тысяч. По Башкирии тоже есть поездки, по Башкирии вообще бесплатные. Один раз в прошлом году ездила в Воскресенск на медеплавильный завод – очень всё понравилось. Гузель Галимова, участница проекта «Башкирское долголетие»

Эксперты отмечают, что для развития внутреннего туризма в регионе все еще не хватает инфраструктуры. В частности, дорог, подъездных путей, мобильной связи и электричества. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Власти Башкортостана уделяют огромное внимание развитию придорожного сервиса.

Главная претензия, которая всегда была у туристов, прошу прощения, это отсутствие туалетов на трассе. Слушайте, сейчас всё в доступности на трассе – 50-60 километров. То есть с этой точки зрения мы здорово выросли – качества и количества предлагаемых услуг. Он должен покушать, он должен воспользоваться ещё какими-то услугами: сувениры, мастер-классы, экскурсии. Мы растем и растем хорошо, но мы можем больше. Рина Гринберг, общественный деятель, член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан