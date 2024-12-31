Куда поехать в Башкирии: туристические итоги 2024 года

В этом году рядом с мавзолеем Тура-хана – хорошо сохранившегося памятника Золотоордынской эпохи – открылся визит-центр будущего Музея кочевых цивилизаций. Его уже посетили более 80 тысяч человек. Здесь есть уникальные реликвии: древнейшая копия Корана Османа, которая относится к VII веку, меч халифа Умара ибн аль-Хаттаба и многое другое. Причем подобных точек притяжения в Башкортостане становится всё больше. За последние годы родной регион действительно открывается по-новому. О том, как сфера туризма развивается сейчас и куда еще можно отправиться в путешествие, – в нашем сюжете.
Всего в двух часах езды от Уфы. Именно за такое время любой желающий сможет доехать до знаменитого шихана Торатау. На его территории в 2024 году открылся одноимённый этнокомплекс. Каждого путешественника с теплотой и гостеприимством встречает гид Зухра Искандарова. Она рассказывает туристам о предметах народного быта, вооружении охотников, национальных костюмах представителей крупнейшего рода «Юрматы».
Проникнуться атмосферой еще больше можно, переночевав в отапливаемых юртах с видом на шихан. Для туристов в них оборудовали спальные места, кухни, душевые комнаты с санузлом.
Территория геопарка активно осваивается местными предпринимателями. Резиденты, которых более 60, строят мини-отели и предлагают путешественникам различные услуги. К примеру, посетить пасеку и зоопарк. Подышать свежим и полезным воздухом, исходящим от пчел в апидомиках летом. И не только.
Её зовут Бийеген – в переводе «танцующая». Кроме конных прогулок с туристами её, как и других лошадей, работники хозяйства привлекают к патрулированию территории геопарка, чтобы следить за порядком и тем, чтобы никто не вредил окружающей среде.
Башкортостан – один из самых популярных регионов страны среди туристов. В 2024 году республику посетили более полутора миллионов человек. Появились новые точки притяжения – к примеру, визит-центр «Тура-хан» в Чишминском районе. В здании разместили уникальные экспонаты – древнейшую копию Корана Османа и меч халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Отсюда же открывается вид главной достопримечательности – сохранившегося мавзолея Золотоордынской эпохи. Благодаря экотропе длиной 620 метров он стал доступнее для туристов.
С момента открытия объекта его посетили свыше 80 тысяч человек. При этом работы, инициированные Главой Башкортостана, здесь не останавливаются. Визит-центр стал отправной точкой строительства крупнейшего Музея кочевых цивилизаций, центра башкирской лошади и спа-санатория «Кочевник». Огромный интерес к территории проявляют и ученые.
Такое же сакральное место есть и на северо-востоке республики. Летом 2024 года открылся комплекс «Салауат ере» на малой родине национального героя республики. Достопримечательность увидели свыше 35 тысяч человек. Подобных объектов в регионе будет еще больше.
Регион привлекателен не только за счет знаменитых на всю страну башкирских здравниц и горнолыжных баз зимой. Популярными становятся и глэмпинги, причем в живописных местах и вдали от цивилизации. Более 80 круглогодичных домов отдыха появились в 2024-м в разных частях Башкортостана.
Набирает обороты и региональная программа «Башкирское долголетие». 20 тысяч представителей старшего поколения воспользовались ею, чтобы не только увидеть по-новому родную республику, но и ближнее зарубежье – Беларусь и Узбекистан.
Уфимка Гузель Галимова во время отпуска в ноябре решила сменить пасмурную и хмурую башкирскую столицу на солнечный Самарканд. За три дня посетила обсерваторию Улугбека, площадь Регистана и другие достопримечательности.
Эксперты отмечают, что для развития внутреннего туризма в регионе все еще не хватает инфраструктуры. В частности, дорог, подъездных путей, мобильной связи и электричества. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Власти Башкортостана уделяют огромное внимание развитию придорожного сервиса.
Уже на всю Россию стал известен проект Южноуральской тропы, пролегающей по горной части Башкортостана и Челябинской области. С каждым годом маршрут становится доступнее для путешественников. Заявила о себе в конце 2024-го и Уфа. Эксперты попечительского совета премии Russian Event Awards присвоили столице региона звание города событийного туризма. Республика притягивает путешественников прежде всего гостеприимными жителями.