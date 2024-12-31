Куда поехать в Башкирии: туристические итоги 2024 года

В этом году рядом с мавзолеем Тура-хана – хорошо сохранившегося памятника Золотоордынской эпохи – открылся визит-центр будущего Музея кочевых цивилизаций. Его уже посетили более 80 тысяч человек. Здесь есть уникальные реликвии: древнейшая копия Корана Османа, которая относится к VII веку, меч халифа Умара ибн аль-Хаттаба и многое другое. Причем подобных точек притяжения в Башкортостане становится всё больше. За последние годы родной регион действительно открывается по-новому. О том, как сфера туризма развивается сейчас и куда еще можно отправиться в путешествие, – в нашем сюжете.

Всего в двух часах езды от Уфы. Именно за такое время любой желающий сможет доехать до знаменитого шихана Торатау. На его территории в 2024 году открылся одноимённый этнокомплекс. Каждого путешественника с теплотой и гостеприимством встречает гид Зухра Искандарова. Она рассказывает туристам о предметах народного быта, вооружении охотников, национальных костюмах представителей крупнейшего рода «Юрматы».

Пообщавшись с экскурсоводом, мы выясняем, что, оказывается, это очень верный план. Раз летом мы сюда приедем, мы попросим разрешения подняться на гору, и только на горе мы загадаем желание.

Гюзель Магасумова, посетитель геопарка /Учалинский район/

Люди приезжают, они до конца не понимают, куда они приехали, и чтобы люди поняли, что это не просто гора, что это священное место, что здесь очень уникальная геология, очень уникальная история. Вот это всё взаимосвязано с историей Республики Башкортостан, с историей России.

Зухра Искандарова, учитель истории Урман-Бишкадакской средней школы, гид геопарка «Торатау»

Проникнуться атмосферой еще больше можно, переночевав в отапливаемых юртах с видом на шихан. Для туристов в них оборудовали спальные места, кухни, душевые комнаты с санузлом.

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У нас всего лишь две юрты, и они больше служат примером для остальных предпринимателей на нашей территории, которые могут посмотреть, как хорошо это всё можно сделать и как претворить в жизнь.

Загир Хадимуллин, заместитель генерального директора центра науки и просвещения, экологии и туризма геопарка «Торатау»

Территория геопарка активно осваивается местными предпринимателями. Резиденты, которых более 60, строят мини-отели и предлагают путешественникам различные услуги. К примеру, посетить пасеку и зоопарк. Подышать свежим и полезным воздухом, исходящим от пчел в апидомиках летом. И не только.

Её зовут Бийеген – в переводе «танцующая». Кроме конных прогулок с туристами её, как и других лошадей, работники хозяйства привлекают к патрулированию территории геопарка, чтобы следить за порядком и тем, чтобы никто не вредил окружающей среде.

Башкортостан – один из самых популярных регионов страны среди туристов. В 2024 году республику посетили более полутора миллионов человек. Появились новые точки притяжения – к примеру, визит-центр «Тура-хан» в Чишминском районе. В здании разместили уникальные экспонаты – древнейшую копию Корана Османа и меч халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Отсюда же открывается вид главной достопримечательности – сохранившегося мавзолея Золотоордынской эпохи. Благодаря экотропе длиной 620 метров он стал доступнее для туристов.

Фото №2 - Куда поехать в Башкирии: туристические итоги 2024 года

Конечно, краше становится, открываются новые центры, дороги хорошие стали, но и природа, конечно, такая красивая и чистая. Видно, что ухаживают. В первую очередь это поток новых людей.

Регина Жукова, посетитель визит-центра «Тура-хан»

С момента открытия объекта его посетили свыше 80 тысяч человек. При этом работы, инициированные Главой Башкортостана, здесь не останавливаются. Визит-центр стал отправной точкой строительства крупнейшего Музея кочевых цивилизаций, центра башкирской лошади и спа-санатория «Кочевник». Огромный интерес к территории проявляют и ученые.

Основная задача была – сохранить вот этот ландшафт того места, где находится мавзолей Тура-хана. Сделать проект таким образом, чтобы он соответствовал мировым стандартам. Сам музей будет большой – 24 тысячи квадратных метров, потому что это очень сакральное и очень значимое место для нашей республики.

Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Такое же сакральное место есть и на северо-востоке республики. Летом 2024 года открылся комплекс «Салауат ере» на малой родине национального героя республики. Достопримечательность увидели свыше 35 тысяч человек. Подобных объектов в регионе будет еще больше.

За последние два года на развитие инфраструктуры туризма в республике направлено около 4 млрд рублей, из них больше половины – это собственные средства инвесторов. В следующем году поручаю Министерству предпринимательства и туризма приступить к реализации проекта Геологического музея, обустройству смотровых террас на разрезе «Мечетлино» в геопарке «Янган-Тау», благоустройству и строительству визит-центра на локации «Таш-Асты» в геопарке «Торатау».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Регион привлекателен не только за счет знаменитых на всю страну башкирских здравниц и горнолыжных баз зимой. Популярными становятся и глэмпинги, причем в живописных местах и вдали от цивилизации. Более 80 круглогодичных домов отдыха появились в 2024-м в разных частях Башкортостана.

На кемпинги мы до 4 млн возмещали для одного проекта, на туроборудование – до 2 млн, а по глэмпингам – на создание одного номера федеральным бюджетом было возмещено 1,5 млн рублей. Это очень хорошая субсидия, то есть номер обходился в 3-4 млн.

Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Набирает обороты и региональная программа «Башкирское долголетие». 20 тысяч представителей старшего поколения воспользовались ею, чтобы не только увидеть по-новому родную республику, но и ближнее зарубежье – Беларусь и Узбекистан.

Уфимка Гузель Галимова во время отпуска в ноябре решила сменить пасмурную и хмурую башкирскую столицу на солнечный Самарканд. За три дня посетила обсерваторию Улугбека, площадь Регистана и другие достопримечательности.

Фото №3 - Куда поехать в Башкирии: туристические итоги 2024 года

Это новые знакомства, новое общение, новые впечатления. Сразу же идет субсидия. Стоит 57 тысяч, а мы заплатили 46 тысяч. По Башкирии тоже есть поездки, по Башкирии вообще бесплатные. Один раз в прошлом году ездила в Воскресенск на медеплавильный завод – очень всё понравилось.

Гузель Галимова, участница проекта «Башкирское долголетие»

Эксперты отмечают, что для развития внутреннего туризма в регионе все еще не хватает инфраструктуры. В частности, дорог, подъездных путей, мобильной связи и электричества. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Власти Башкортостана уделяют огромное внимание развитию придорожного сервиса.

Главная претензия, которая всегда была у туристов, прошу прощения, это отсутствие туалетов на трассе. Слушайте, сейчас всё в доступности на трассе – 50-60 километров. То есть с этой точки зрения мы здорово выросли – качества и количества предлагаемых услуг. Он должен покушать, он должен воспользоваться ещё какими-то услугами: сувениры, мастер-классы, экскурсии. Мы растем и растем хорошо, но мы можем больше.

Рина Гринберг, общественный деятель, член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан

Уже на всю Россию стал известен проект Южноуральской тропы, пролегающей по горной части Башкортостана и Челябинской области. С каждым годом маршрут становится доступнее для путешественников. Заявила о себе в конце 2024-го и Уфа. Эксперты попечительского совета премии Russian Event Awards присвоили столице региона звание города событийного туризма. Республика притягивает путешественников прежде всего гостеприимными жителями.

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