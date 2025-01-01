Боец СВО из Башкирии рассказал о службе на передовой

Участник СВО с позывным «Джимми» служит в батальоне, который отвечает за связь на передовой и на освобожденных территориях. Уже второй год боец находится в зоне спецоперации. С началом СВО он подписал контракт с Минобороны, решив, что должен быть там, где его товарищи. За свои боевые заслуги он был удостоен Медали Жукова в сентябре 2024 года.

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Работа связистов очень ответственная, так как им необходимо обеспечивать бесперебойную передачу информации между военными подразделениями. Зачастую это требует прямого столкновения с противником.

«Джимми» отмечает, что научился осторожно относиться к жизни и к людям, в особенности к молодежи, которая иногда боится службы в армии и пытается избежать призыва. Боец подчеркивает, что служба в армии — это возможность понять себя и определить цели в жизни.

Передаю привет всем бойцам из Архангельского района, желаю всем нам крепкого здоровья, чтобы все боевые задачи у нас выполнялись на ура, и, Алла бирса, чтобы вернулись все домой к своим семьям живыми и здоровыми!

позывной «Джимми»

Фото: архив «Джимми».

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