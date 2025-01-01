Боец СВО из Башкирии рассказал о службе на передовой

Участник СВО с позывным «Джимми» служит в батальоне, который отвечает за связь на передовой и на освобожденных территориях. Уже второй год боец находится в зоне спецоперации. С началом СВО он подписал контракт с Минобороны, решив, что должен быть там, где его товарищи. За свои боевые заслуги он был удостоен Медали Жукова в сентябре 2024 года.
Работа связистов очень ответственная, так как им необходимо обеспечивать бесперебойную передачу информации между военными подразделениями. Зачастую это требует прямого столкновения с противником.
«Джимми» отмечает, что научился осторожно относиться к жизни и к людям, в особенности к молодежи, которая иногда боится службы в армии и пытается избежать призыва. Боец подчеркивает, что служба в армии — это возможность понять себя и определить цели в жизни.
Фото: архив «Джимми».