Боец СВО из Башкирии рассказал о службе на передовой

Участник СВО с позывным «Джимми» служит в батальоне, который отвечает за связь на передовой и на освобожденных территориях. Уже второй год боец находится в зоне спецоперации. С началом СВО он подписал контракт с Минобороны, решив, что должен быть там, где его товарищи. За свои боевые заслуги он был удостоен Медали Жукова в сентябре 2024 года.