Письмо школьницы из Башкирии стало оберегом для бойца СВО

Военнослужащий спецоперации Ринат, служащий в полку «Башкортостан», получил трогательное письмо от ученицы 6 класса Рании Горшениной из Сибая. В своём послании, написанном вместе с одноклассниками, девочка выразила поддержку солдатам и пожелала им скорейшего возвращения домой. Искренние строки Рании тронули бойца. Теперь оно висит в блиндаже.