«Хазрат» из Башкирии служил водителем на СВО

Ринат Гарифуллин, 63-летний житель деревни Тимирово Туймазинского района, подписал контракт с Минобороны и стал участником СВО, оставив работу муллы в местной мечети. От своих сослуживцев он получил позывной «Хазрат».

Гарифуллин начал активно посещать военкомат сразу после объявления частичной мобилизации. В то время, когда желающих поехать на СВО было не так много, он принял решение вступить в ряды защитников Родины. Однако по возрасту боец не подходил, но после изменения условий службы «Хазрат» стал участником спецоперации как профессиональный водитель. Служба в армии, по его словам, дала ему чувство долга и ответственности.

На передовой ему приходилось сталкиваться с тяжелыми условиями, включая плохие дороги и постоянную угрозу со стороны врага. По его воспоминаниям, однажды ему удалось избежать смерти, укрывшись за деревом во время взрывов.

Самое страшное было в распутицу на дороге застрять. Машина по пузо садится, а останавливаться нельзя, кругом «птички» летают. Ездил один, с выключенными фарами, обычно под утро. Без еды и воды на передовой продержаться можно, а вот без боеприпасов – никак. Однажды рядом сразу пять снарядов разорвалось. Выскочил из машины, спрятался за дерево, переждал – машину не задело. Всевышний спас – не иначе. позывной «Хазрат»

Помимо выполнения своих обязанностей, Гарифуллин поддерживал моральный дух бойцов, читая им молитвы и предоставляя возможность поговорить о своих переживаниях. Он отметил, что, несмотря на суровые обстоятельства, вера была необходима для каждого из солдат.

Я там ни одного атеиста не видел. Один боец из Октябрьского даже как-то сказал: «Хазрат, когда ты рядом, ни один снаряд рядом не падает». Я чувствовал, что я им нужен, чтобы их веру поддерживать. Вера там необходима, как воздух, и неважно, какой религии ты придерживаешься. позывной «Хазрат»

Сейчас жизнь Рината Гарифуллина вернулась в привычное русло. Он по-прежнему служит в мечети и активно планирует благоустройство местного кладбища и установку памятника погибшему бойцу.

Стоит отметить, что на СВО сейчас участвуют двое его племянников. Недавно контракт подписал и его 21-летний внук, морской пехотинец. Ринат с гордостью говорит, что в его семье растут настоящие защитники Отечества.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).