«Хазрат» из Башкирии служил водителем на СВО

Ринат Гарифуллин, 63-летний житель деревни Тимирово Туймазинского района, подписал контракт с Минобороны и стал участником СВО, оставив работу муллы в местной мечети. От своих сослуживцев он получил позывной «Хазрат».
Гарифуллин начал активно посещать военкомат сразу после объявления частичной мобилизации. В то время, когда желающих поехать на СВО было не так много, он принял решение вступить в ряды защитников Родины. Однако по возрасту боец не подходил, но после изменения условий службы «Хазрат» стал участником спецоперации как профессиональный водитель. Служба в армии, по его словам, дала ему чувство долга и ответственности.
На передовой ему приходилось сталкиваться с тяжелыми условиями, включая плохие дороги и постоянную угрозу со стороны врага. По его воспоминаниям, однажды ему удалось избежать смерти, укрывшись за деревом во время взрывов.
Помимо выполнения своих обязанностей, Гарифуллин поддерживал моральный дух бойцов, читая им молитвы и предоставляя возможность поговорить о своих переживаниях. Он отметил, что, несмотря на суровые обстоятельства, вера была необходима для каждого из солдат.
Сейчас жизнь Рината Гарифуллина вернулась в привычное русло. Он по-прежнему служит в мечети и активно планирует благоустройство местного кладбища и установку памятника погибшему бойцу.
Стоит отметить, что на СВО сейчас участвуют двое его племянников. Недавно контракт подписал и его 21-летний внук, морской пехотинец. Ринат с гордостью говорит, что в его семье растут настоящие защитники Отечества.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: «Туймазинский вестник».