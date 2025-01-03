В Башкирии проходят рейды по ледовым городкам

Только в праздничные выходные в республике почти два десятка детей получили травмы на катках и ледовых горках. В первый же день Нового года ребенок из Белорецка, съезжая со склона на тюбинге, врезался в столб. Чтобы предотвратить такие происшествия, регулярно проходят рейды по необорудованным площадкам. Кто стоит на страже порядка и какая ситуация в травмпунктах Уфы – подробнее в следующем сюжете.

Неожиданное потепление в столице ненадолго снизило активность любителей стихийных горок. Несмотря на это, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы не сидят сложа руки — продолжают следить за порядком общественных площадок. И не зря — некоторые жители до сих пор игнорируют запрещающие знаки.

Стараемся объяснить людям, чтобы не получили травмы. Также службами района данные территории периодически отрабатываются, подсыпаются песком, чтобы люди не могли здесь получить травму. В вечернее время народ собирается, люди с детьми приходят, катаются. Пытаемся все равно и в это время тоже провести с ними беседу, рейды проводим мы на периодической основе ежедневно. Рустем Юсупов, начальник Управления гражданской защиты по Ленинскому району г. Уфы

По достоинству безопасные горки оценил и маленький Арсений. С мамой приходит в затонский парк «Волна» — и от дома недалеко, и, главное, безопасно, говорит Анна Емелёва. С детства катаются в оборудованных местах.

Тут для детей всё предусмотрено, детская площадка каждый день чистится, мы, в основном, каждый день сюда приходим гулять. Горки очень хорошие, очень удобные для таких маленьких даже, уже можно кататься. Вот ему год и 11, ему очень нравится, постоянно тут катается. Несмотря на то, что последние дни такая погода была, всё было чисто. Анна Емелёва, жительница Ленинского района г. Уфы

Погода и правда внесла свои коррективы. Во время перепада температур и пешеходам, и водителям приходится непросто: становится скользко и опасно. А если идет снег, ухудшается и видимость.

В саму новогоднюю ночь у нас было поступление 85 пациентов, если смотреть по нынешнюю дату, то это уже более 300 пациентов. По травмам это, в основном, переломы верхних и нижних конечностей, то есть травматизация голеностопного сустава, коленного сустава и лучезапястного. Я не могу сказать, что в этом году мы отмечаем всплеск травматизации при спуске с гор или на лыжах. Нет, это обычные уличные травмы. Вадим Фадеев, заведующий травмпунктом больницы №21 г. Уфы

Ждем увеличения количества людей травмированных, во-первых, из-за погоды, сегодняшняя-завтрашняя даст нам увеличение, и те, которые еще не успели прийти, где-то в другом месте встретили, в районах, деревнях, за городом. Пусть люди себя берегут. Дай бог всем здоровья. Кашифа Атласова, врач травматолог-ортопед больницы №21 г. Уфы